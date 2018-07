Frühere Villa wird in Gästehaus umgebaut

Ein Leichtes ist es für die Heroldstatter Gemeinderäte am Montagabend gewesen, drei Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren in Breithülen zu billigen. Weitere Umbauten und Sanierungen an Gebäuden im ehemaligen Remontedepot Breithülen beantragten die Eigentümer. Die Räte begrüßten die Vorhaben.

Das Gebäude 14 im früheren Remontedepot soll in einen Veranstaltungsraum umgebaut und saniert werden, das Gebäude 13, ein ehemaliges Lagergebäude, in einen Seminarraum. „Da wo früher Heu und Stroh für die Pferde lagerten, wird nun getagt“, meinte der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß mit dem Hinweis, dass außen an den Gebäuden nichts verändert werde. Denn diese würden alle unter Denkmalschmutz stehen.

Und auch die große Villa an der Landesstraße wird umgebaut und wird einer neuen Nutzung zugeführt: Sie soll in ein Gästehaus umgewandelt werden. Kämmerer Werner Zimmermann stellte das Bauprojekt vor, bei dem es im Innern mit etlichen Trenn- und Zwischenwänden eine neue Raumeinteilung geben soll. Auch Fluchttüren sind geplant. „Alle Gebäude erfahren eine optische Aufwertung“, meinte Zimmermann. „Die Besitzer nehmen viel Geld zur Aufwertung der historischen Gebäude vor“, unterstrich Weberruß.

Die sogenannte Villa war einst Dienst- und Wohngebäude des jeweiligen Kommandanten. In Remontezeiten wohnten dort die jeweiligen Befehlshaber des Depots. Von 1925 bis 1935 diente es dem evangelischen Jugendverein Stuttgart als Jugend- und Erholungsheim mit 75 Betten. In dem herunter gekommenen Haus sind noch die Schlafzimmer, Küche sowie die Waschräume mit Toiletten zu sehen.