Förster zeigen den Friedwald in Münsingen

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den Friedwald Münsingen am Samstag, 22. Oktober, um 15 Uhr können Interessierte mehr über die Bestattung in der Natur erfahren. Die Försterinnen und Förster zeigen laut Pressemitteilung bei dem gemeinsamen Spaziergang, wie ein Baumgrab aussieht, woran man freie Grabstätten erkennt, was diese kosten und wie eine Auswahl des Baumes bereits zu Lebzeiten möglich ist.

Treffpunkt ist die Friedwald-Schutzhütte, Navigationspunkt Eichberghof (von dort der Beschilderung in den Friedwald folgen), in Münsingen. Eine Anmeldung ist unter www.friedwald.de/muensingen oder Telefon 06155 / 84 81 00 erforderlich.