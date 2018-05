Firma Reif ist reif auf Gebiet der Digitalisierung

Eine weitere Auszeichnung für die Firma Reif GmbH aus Heroldstatt. Bei dem Wettbewerb Digital Champion Award hat das Unternehmen mitgemacht und prompt einen ersten Platz belegt. Dieser Preis wurde in vier Kategorien vergeben und wurde gemeinsam mit der „Wirtschaftswoche“ ausgelobt. Die Reif GmbH hat den ersten Preis in der Kategorie Digitale Prozesse und Transformation gewonnen. Groß war die Freude bei den Beschäftigten der Sicherheitsfirma aus Heroldstatt. Dieses hat sich jetzt für einen Wettbewerb auf Bundesebene qualifiziert, der im November in Köln stattfindet.

Seit einigen Monaten ist die Reif GmbH Systempartner der Deutschen Telekom, die das Unternehmen dazu animiert hat, sich doch beim diesjährigen Digital Champion Award zu beteiligen. „Wir haben uns beteiligt, uns aber keine großen Chancen ausgerechnet, da sehr viele große Firmen mit eigenen IT-Abteilungen teilgenommen haben“, erklärt Firmengründer und Geschäftsinhaber Joachim Reif. Betriebsleiter Andreas Baumann hat stellvertretend für die Reif GmbH unlängst den Preis bei einer Veranstaltung in der Legendenhalle in Böblingen entgegen genommen. Mit dabei bei der Preisverleihung waren Firmenchef Joachim Reif sowie die Kollegen Simon Reif und Christa Reif. Sie hatten wesentlichen Anteil an den digitalen Prozessen und Transformation, die die Firma Reif erarbeitete.

Überraschung und Freude

„Wir wurden bei der Preisverleihung in Böblingen regelrecht überrascht. Wir hatten mit dieser Auszeichnung nicht gerechnet“, betont Joachim Reif. Das bestätigen auch Simon Reif und Andreas Baumann, die als Geschäftsführer die Firma in naher Zukunft übernehmen sollen. „Als kleine Handwerksfirma haben wir uns darüber sehr gefreut, da die anderen drei Preisträger deutlich größere Firmen sind und mehr Möglichkeiten haben“, erklärt Simon Reif und verweist auf die die anderen Sieger wie die Ravensburger AG aus Ravensburg, die Winterhalter Gastrom GmbH vom Bodensee und WBS Training AG aus Berlin. „Der Preis bestätigt unser Können und motiviert uns bei neuen Herausforderungen“, betont er.

Die Reif GmbH aus Heroldstatt mit rund 40 Mitarbeitern plant, repariert und wartet Sicherheitstechnik, so etwa bei Alarm- und Videoanlagen oder bei Systemen zu Zutrittskontrollen und Zeiterfassung, und das auch mit dem sogenannten digitalen Finger. In einer Art digitalem Rundumschlag hat die Firma in monatelanger Kleinarbeit ihre drei großen Geschäftsbereiche Projektarbeit, Service und Wartung unter ein Dach geholt. Diese Arbeit haben federführend Simon Reif, Christa Reif und Andreas Baumann erledigt. „Jetzt läuft alles digital ab“, betont Baumann. Dazu zähle die Erfassung der Kundengespräche, die Auftragsabwicklung, die Steuerung der Techniker im Außen- und Innendienst, die gesamte Materialbestellung und die technische Dokumentation der Arbeitsprozesse.

„Diese Prozesse waren bislang sehr papierlastig und zeitraubend“, erklärt Baumann. Dank der digitalen Umstellung werde die Arbeit erleichtert und der einzelne Mitarbeiter können sich auf seine wesentliche Aufgaben besser konzentrieren. „Die Techniker im Außendienst sind von kaufmännischen Aufgaben entlastet und können sich ganz ihrer Montagearbeit widmen. Sie können sich auf das konzentrieren, was sie gelernt haben“, erläutert der Betriebsleiter. Das Unternehmen habe einen großen digitalen Schritt getan, dem jetzt noch weitere folgen werden, um die Betriebsabläufe noch weiter zu optimieren, ergänzt sein Kollege Simon Reif. „Dem digitalen Handwerk gehört die Zukunft“, ist Andreas Baumann überzeugt. Und Firmenchef Joachim Reif ergänzt schmunzelnd: „Die Firma Reif ist reif für die digitale Zukunft.“

Die Mitarbeiter seien der Umstellung positiv gegenüber gestanden, erläutert der Firmenchef und ist sich sicher: „Die digitale Umstellung kostet keine Jobs.“ Ein klassischer Handwerksbetrieb als Dienstleistungsunternehmen komme heute ohne Digitalisierung nicht mehr aus, er müsse schlagkräftig bleiben und administrative Arbeit und den „allgemeinen Papierkram“ so weit wie möglich minimieren. „Digital zu sein, kann für das Handwerk von Nutzen sein“, betont er. Deshalb habe die Firma Reif alle Arbeitsprozesse elektronisch erfasst. Gut 100 000 Euro habe sie mit der Digitalisierung seit Januar in die neue EDV-Struktur gesteckt, verrät Joachim Reif.

Den digitalen Weg fortsetzen

Den Weg in die digitale Welt werde die Firma Reif weiter beschreiten, unterstreicht Baumann. Der erste Preis beim regionalen Digital Champions Award der Telekom bestätige, dass das Heroldstatter Unternehmen auf dem richtigen Weg sei. Er sporne an, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. „Wir freuen uns schon auf die bundesweite Preisverleihung in Köln und hoffen, auch dort einen Treffer landen zu können“, sagt der Betriebsleiter. Dort stellen sich einer Fachjury die insgesamt 24 Sieger aus sechs Regionen Deutschlands in vier Kategorien der Digitalisierung.

Zusätzliche Herausforderungen für den Heroldstatter Familienbetrieb seien zudem die europäische Datenschutzverordnung mit Daten-Sicherheit und der Fachmangel gerade auf technischem Gebiet. „Wir würden liebend gerne weitere Techniker einstellen“, betont Firmenchef Joachim Reif. Selbstverständlich setze er weiter auf die Ausbildung im eigenen Betrieb mit derzeit acht Lehrlingen – sieben auf technischem Gebiet und einem im kaufmännischen Sektor.