Feuerwehr blickt auf 25 Einsätze zurück

Sehr zufrieden mit dem Besuch der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heroldstatt ist deren Kommandant Michael Lamparter gewesen. 25 Einsätze mit insgesamt 227 Einsatzstunden hatten die Heroldstatter Kameraden im Berichtsjahr zu bewältigen. Davon acht Mal technische Hilfe, drei Brandeinsätze, fünf Einsätze der „Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung (UöEL)“, eine Brandsicherheitswache und acht Kleineinsätzen.

Besonders kniffliger Einsatz

Besonders knifflig ging es am 21. Februar zu, als wegen eines Gasaustrittes um 2 Uhr alarmiert wurde. Mit 30 Mann waren die Heroldstatter bei minus 15 Grad Celsius im Einsatz, unterstützt wurde sie von mehreren Helfern anderer Wehren und Gruppierungen. Unerwartet lief ein Einsatz im vergangenen November ab, als gegen 4 Uhr der Alarm „Türöffnung, hilflose Person“ einging. Sechs Mann rückten aus. Die Leitstelle übermittelte als Adresse die Ulmer Straße, jedoch stellte sich dann vor Ort heraus, dass es sich um den Ulmenweg handeln müsse, was dann auch der Fall war. Einen Hausbrand und zwei Flächenbrände gab es in Heroldstatt zu löschen. Doch auch zu den großen Hausbränden in Feldstetten, Suppingen und Machtolsheim waren Unterstützerteams ausgerückt. Weiterhin hatten die Heroldstatter Kameraden viel zu kehren: Mehrere Ölspuren mussten beseitigt werden.

Appell: Mehr an Übungen teilnehmen

Beim Besuch der Übungen, der bei 64 Prozent liege, „hätten einige Kameraden noch viel Luft nach oben“, wie Kommandant Michael Lamparter diplomatisch ausdrückte. Insgesamt bestehe die aktive Wehr aus 41 Mann, die Altersabteilung aus acht Mann. Umso erfreulicher sei die Arbeit in der Jugendfeuerwehr. 31 junge Leute – darunter zwei Mädchen – im Alter zwischen neun und knapp 16 Jahren haben sich bei der ersten Übung im März eingefunden – und sind bis heute dabei. Patrick Bröckel, der mit Patrick Hoffmann die Jugendabteilung leitet, berichtet von den erfolgreichen Übungsabenden, bei denen im Schnitt 28 Teilnehmer dabei sind. Neben den Grundlagen zur Arbeit der Feuerwehr kommen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. Beispielsweise konnten sich der Nachwuchs im Sommer beim Strahlrohrfußball austoben.

Auch der auf weitere fünf Jahre gewählte Leiter der der Altersabteilung, Gerhard Schmuker, blickt auf ein aktives Jahr zurück: Neben Treffen mit Alterskameraden aus der Raumschaft und der Altersabteilungen im Alb-Donau-Kreis unterstützen sie bei der Straßensperrung an Fronleichnam, stemmen den Küchendienst bei der Alteisensammlung oder helfen beim Martinsumzug in der Fahrzeughalle. Gunther Pantel bleibt ebenfalls für weitere fünf Jahre sein Stellvertreter.

Wahlen auf der Tagesordnung

Schriftführer Ralf Kölle ließ das abgelaufene Jahr anhand der Aktivitäten des Ausschusses Revue passieren. Vor allem standen die Themen Jugendfeuerwehr und Neubeschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10 auf den Tagesordnungen. Er stellte sich nach fünf Jahren nicht mehr für das Amt des Schriftführers zur Verfügung. Neu und einstimmig gewählt wurde Patrick Hoffmann. Auch das Amt des Kassierer Hans Ruoß stand zur Wahl, er wurde einstimmig für weitere fünf Jahre wiedergewählt. Die Wahl übernahm Heroldstatts neuer Bürgermeister Michael Weber, der es sich nicht nehmen ließ, sich bei den Kameraden für ihren Einsatz im Ehrenamt zu bedanken und ihnen seine Unterstützung zuzusichern.