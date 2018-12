Festliche Klänge an Heroldstatts Christbäumen

Wie in den Vorjahren haben die Trachtenkapelle Ennabeuren und der Musikverein Sontheim an Heiligabend an den schönen Christbäumen in den jeweiligen Ortsmitten auf das Weihnachtsfest mit festlichen Stücken eingestimmt.

Schöne weihnachtliche Stimmung herrschte bei den beleuchteten Christbäumen in Ennabeuren und Sontheim, auch wenn Schneeflocken und Schnee fehlten. In diesem Jahr war es nass-kalt, doch es hatte rechtzeitig zu den Auftritten zu regnen aufgehört. Trotzdem waren die beiden Platzkonzerte einmal mehr gut besucht, so um die 200 Besucher dürften es jeweils in Ennabeuren und Sontheim gewesen sein. Die Konzerte an den Christbäumen sind seit Jahren eine beliebte Anlaufstelle vor der Bescherung zuhause und vor dem Weihnachtsmahl.

Alte Tradition sehr beliebt

Seit Jahrzehnten ist es Brauch in Heroldstatt, dass die beiden Musikkapellen der Gemeinde an Heiligabend unter dem jeweiligen Dorfchristbaum in den Ortsmitten von Ennabeuren und Sontheim musizieren und die Bevölkerung auf den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage einstimmen. Seit 46 Jahren gibt es das Musizieren beim Christbaum in Ennabeuren, gleich im ersten Jahr nach der Gründung der Trachtenkapelle 1971 sei es eingeführt werden, meint Dirigent Reiner Manz aus Ennabeuren. Es bestehe in Sontheim seit etwa 50 Jahren, glaubt Volker Pflüger aus Sontheim. Festlich waren beide Weihnachtskonzerte, sie ließen zum Teil Gänsehaut aufkommen, als die Dirigenten zu ihren Taktstöcken griffen.

Start mit „Adeste Fidelis“

Die Trachtenkapelle Ennabeuren startete mit dem bekannten Weihnachtslied „Adeste Fidelis“ oder „Herbei, Ihr Gläubigen“ in einem Arrangement von Josef Mellan. Danach setzten sie mit dem „Evening Song“ beziehungsweise „Abendlied“ von C. C. Scholefield in einem Arrangement von Jan de Haan einen schönen festlichen Akzent. Dann erklang aus der Feder von Martin Scharnagel das „Sweet Bells Fantasy“ in Anlehnung an das bekannte Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“. Der Klassiker „O, du Fröhliche“ in einem Arrangement von Arno Hermann durfte nicht fehlen und traditionsgemäß beendete die Trachtenkapelle unter der souveränen Stabführung von Dirgent Reiner Manz das Konzert beim Christbaum mit dem Weihnachtslied „Stille Nacht“ von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr in einer Bearbeitung von Jacob de Haan. Dirigent Reiner Manz ist es wichtig, dass beim dem Platzkonzert am Heiligen Abend klassische Weihnachtslieder zu Gehör kommen.

Grüße der Vorsitzenden

Sabrina Hertrich, die Vorsitzende der Albvereinsgruppe und der Trachtenkapelle Ennabeuren, wünschte den Zuhörern noch besinnliche und gesegnete Weihnachten und einen schönen Heiligen Abend im Kreise der Familien. Sie dankte für die gute Verbundenheit der Bevölkerung mit der Trachtenkapelle. Die vielen Gäste dankten den Musikanten ihrerseits mit viel Beifall für eine schöne Einstimmung auf Weihnachten.

Auch festliche Klänge in Sontheim

Zahlreiche weihnachtliche Weisen waren auch beim Christbaum in der Sontheimer Ortsmitte zu hören, als dort die Musiker zu ihren Instrumenten griffen. Unter der Leitung von Volker Pflügner startete die Kapelle mit den Weihnachtsliedern „Alle Jahre wieder“ und dem „Herbei, oh ihr Gläubigen“, ehe mit dem „Andachtsjodler“ eine zarte alpenländische Weise erklang. Den Wunsch nach Schnee und einer schönen weißen Schneelandschaft drückten die Sontheimer Musiker in dem Stück „Let is snow“ aus, ehe noch das beliebte „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ zu hören war, basierend auf das Weihnachtslied von Johnny Marks.

Ein neues Stück hatte die Musikkapelle Sontheim in diesem Jahr im Gepäck: „Oh Santissima!“ von Markus Götz trugen sie gekonnt vor. Er komponierte diese festliche Weihnachtsmusik „O Sanctissima!“ über das Lied „O du fröhliche“ im barocken Stil in Anlehnung an Georg Friedrich Händel. Es war ein ergreifendes und festliches Werk, das das Ensemble um Volker Pflügner zu Gehör brachte. Mit weiteren Stücken und dem Klassiker unter den Weihnachtsliedern, dem „Stille Nacht, heilige Nacht“, verabschiedete sich der Musikverein Sontheim von seinem Publikum.

Jugendkapelle Sontheim wirkt mit

Auch die Nachwuchsmusiker aus Sontheim stimmten unter dem Dirigat von René Zäh auf die Feiertage gekonnt ein, so mit den Liedern „Ihr Kinderlein kommet“, „Deck the hall“ oder „We wish you a merry christmas“. Zwischendurch tauchte der Weihnachtsmann in der Person von Patrick Thielsch in rotem Gewand und mit dickem Buch auf. Diesmal kam er mit seinem schön verzierten Quad angefahren. Der Himmelbote trug noch ein besinnliches Gedicht auf und verkündete den wahren Sinn des Weihnachtsfests. Er stellte die Frage, wo Weihnachten anfange und hatte gleich die Antwort parat: Dort wo Liebe und Menschlichkeit in den Herzen wohne. Er mahnte noch, nicht zu viel Stress an den Feiertagen aufkommen zu lassen, bevor der die Kinder beschenkte. Frohe Weihnachten allen Besuchern wünschten er wie René Zäh, der stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins Sontheim. Auch in Sontheim erhielten die Musiker viel Beifall als Dankeschön für schöne weihnachtliche Klänge.

Ein Flasche Likor gab es in Ennabeuren und Sontheim für die Dirgenten. Diese übergab in Ennabeuren Vize-Bürgermeister Rudolf Weberruß und in Sontheim Bürgermeister Michael Weber persönlich.