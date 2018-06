Fasnetstreiben in der Berghalle

Die Albvereins-Trachtenkapelle und der Albverein Ennabeuren veranstalten wieder eine Faschingsparty in der Berghalle, zu der vor allem die Kinder eingeladen sind. Das närrische Treiben ist am Faschingsdienstag, 17. Februar. Los geht’s um 14 Uhr. Geboten sind ein Süßigkeitenkatapult, eine Kistenrollbahn, eine Hüpfburg und viele andere Spiele. Für Spitzensound für Jung und Alt sorgt DJ-Duo. Außerdem ist eine große Zaubershow geplant und die „Crazy Jumpers“, die Seilhüpfgruppe des SC Heroldstatt, wird mit dabei sein. Natürlich schauen auch die „Hinterhau Geister“ der Narrenzunft Heroldstatt in der Berghalle vorbei und laden zu Polonaisen ein.