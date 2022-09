Familien wandern an verschiedene Stationen

Der Familien-Cup im Donau-Bussen-Gau ist am Sonntag, 18. September. Der Albverein Gundelfingen veranstaltet dieses Event und eine Wanderung mit verschiedene Stationen durch Wald und Feld für Familien vorbereitet. Die Wanderung ist rund fünf Kilometer lang und ist so gut wie eben, also auch kinderwagengeeignet. Am Ende bekommen die Kinder eine kleine Erinnerung an diesen Tag. Wer hat, kann seinen Junior-Ranger Pass mitbringen und bekommt hier einen Eintrag. Teilnehmen können alle – Familien, Großeltern, Eltern, Kinder und Freunde.

Treffpunkt ist ab 10 Uhr – gestartet werden kann bis 13 Uhr – an der Klammenkreuzhütte auf dem Steighof bei Bichishausen (Navi: 72525 Bichishausen, Steighof 7) Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, muss an der Haltestelle Bichishausen, Stettener Halde aussteigen und dann über die Brücke bis zur Alten Steige gehen und diese etwa einen Kilometer lang hochwandern. Hier fährt regelmäßig der Rad- Wanderbus Lautertal ab Riedlingen oder Munderkingen.

An der Klammenkreuzhütte gibt es eine Grillstelle, hier kann mitgebrachtes Grillgut aufgelegt. Getränke gibt es vor Ort, am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen. Ein kleiner Spielparcours ist hier vorhanden.

Anmeldungen per Email an albverein-gundelfingen@t-online.de Bei sehr regnerischem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Auskunft gibt es auch beim Vertrauensmann Paul Jörg, Telefon 07383 / 1516