Familie Breymaier stellt erneut den Binokelkönig

Nun schon zum 31. Mal fand am 27. Dezember das Preis-Binokel-Turnier unter der Leitung von Hans-Werner Breymaier statt. Dieses Mal platzte das Sportzentrum in Heroldstatt aus allen Nähten: Jede/r wollte nach der zweijährigen Zwangspause der/die neue Binokelkönig/in werden. 60 Teilnehmende nahmen an den Tischen Platz und sorgten für hitzige Stimmung und großen Umtrieb. Auch Turnierleiter Hans-Werner spielte dieses Jahr mit, sodass insgesamt 20 Teams mit je drei Kartenspielenden zusammen kamen. Zu Turnierbeginn wurden die Regeln erklärt, anschließend entschied das Los, wer mit wem die erste Runde spielte. Sobald alle ihren Tisch und ihre Mitspielenden gefunden hatten, wurden auch schon eifrig Karten um die Wette gereizt und gemeldet. Bereits in der ersten Runde überraschte Peter Breymaier mit stolzen 4710 Punkten, der unter anderem tausend Ass meldete. Auch Rainer Duckek knackte in der ersten Runde die 4000 Punkte. Der Hauptgewinn dieses Jahr betrug 200 Euro, der zweite Platz erhielt 100 Euro, der Dritte 50 Euro und auch Platz vier und fünf wurden mit 30 und 20 Euro belohnt. Tolle Sachpreise und garantierten Spielspaß gab es auch für die restlichen Teilnehmenden. Auch das Schlusslicht ging dieses Jahr nicht leer aus und bekam ein Kartenset, um für das nächste Turnier zu üben.

Nach drei Runden stand der Sieger fest: Peter Breymaier präsentierte am Ende stolze 10.710 Punkte und verteidigte damit seinen Titel als Binokelkönig. Den zweiten Platz belegte Rainer Duckek mit 8700 Punkten, dicht gefolgt von Jörg Anhorn mit 8630 Punkten. Am Ende des Abends stand aber der Spaß und die Freude am Binokelspiel im Vordergrund. Das Turnier war wieder mal ein voller Erfolg und wurde nicht nur von Einheimischen aus Heroldstatt gerne besucht. An dieser Stelle bedankt sich die Vorstandschaft des SC Heroldstatt bei der Turnierleitung und fiebert bereits jetzt dem nächsten Binokelturnier entgegen.