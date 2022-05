Wegen zurückgezogenem Beschluss - Beschwerde gegen Gemeinde Heroldstatt eingereicht

Weil er einen Gemeinderatsbeschluss aus nichtöffentlicher Sitzung widerrufen hatte, haben einige Mitglieder des Heroldstatter Gemeinderats Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Heroldstatter Bürgermeister Michael Weber beim Landratsamt eingelegt. Das geht aus einer Mitteilung im aktuellen Amtsblatt, dem „Heroldstatt Boten“, hervor.

Es sind nur wenige Zeilen, die aber durchaus Sprengkraft besitzen: Unter der Überschrift „Bekanntgabe von Beschlüssen die in nichtöffentlicher Sitzung am 09.05.2022 gefasst wurden“ ist zu lesen, dass sich der Bürgermeister mit seinen Stellvertretern hinsichtlich eines in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Ratsbeschlusses in einer Bausache beraten habe und man zu dem Schluss gekommen sei, dass er zu widerrufen sei. Weiter heißt es: „Anlässlich dieses Widerrufs legten Teile des Gemeinderats eine Fachaufsichtsbeschwerde ein. Diese wurde dem Landratsamt zur Entscheidung vorgelegt; das Ergebnis dieser Prüfung steht aus.“

Was war da los? Wir fragen Michael Weber. Weil es sich um eine nichtöffentliche Sitzung handelte, darf Weber keine Details nennen. Er erklärt aber: „Es geht um den Bau eines Wohnhauses in Breithülen, zu welchem der Gemeinderat bereits im Herbst vergangenen Jahres das gemeindliche Einvernehmen erteilt hatte. Seitens der Baurechtsbehörde wurde das Baugesuch abgelehnt, da eine Wohnnutzung im aktuellen Bebauungsplan ausgeschlossen ist. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Seitens des Grundstückseigentümers wurde der Gemeinde angeboten, hierfür einen Wertausgleich zum aktuellen Bodenrichtwert zu leisten.“

Widerspruch erfolgt im Einvernehmen

Der Gemeinderat hatte bei Stimmengleichheit abgelehnt, mit den Eigentümern einen Wertausgleich zu vereinbaren und sich auch gegen eine Bebauungsplanänderung ausgesprochen.

Diesem Beschluss hat Bürgermeister Weber widersprochen. Er erklärt, welche schädlichen Folgen für Gemeinde und Bürgerschaft er durch diesen Beschluss sieht: „Neben den finanziellen Nachteilen, die sich durch den ausbleibenden Wertausgleich ergeben, sind es gerade auch städteplanerische Gesichtspunkte. Diese ergeben sich auch aus den Ergebnissen unserer aktuellen Bürgerumfrage, die sich für eine Nachverdichtung, vorzugsweise durch Einfamilienhäuser, zur Schaffung weiteren Wohnraums im Innenbereich aussprechen.“

Der Widerspruch sei im Einvernehmen mit seinen beiden Stellvertretern ergangen. Die Gründe habe er dem Gemeinderat ausführlich schriftlich dargelegt. Der Beratungspunkt wird in der nächsten Gemeinderatssitzung erneut nichtöffentlich beraten.

In 30 Jahren noch nie eine Beschwerde gegen ihn

Am vergangenen Montag wurde eine Fachaufsichtsbeschwerde mehrerer Gemeinderäte beim Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung abgegeben, die im Falle des Aufrechterhaltens seines Widerspruches der Fachaufsichtsbehörde, also dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis, vorzulegen war. Dort ist sie inzwischen auch eingetroffen.

Weber sagt: „Selbstverständlich lebt die Ratsarbeit insbesondere davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Das zeichnet eine aktive Gremiumsarbeit aus. Dennoch ist es so, dass sich die Beschlüsse innerhalb gewisser Leitplanken insbesondere der Gemeindeordnung bewegen müssen. Auch hier haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, einen Verhandlungsgegenstand nochmals zur Entscheidung in den Gemeinderat zu geben; wie es beispielsweise vor einem halben Jahr durch einen Einwohnerantrag zur Beschaffung von Luftfiltergeräten der Fall war. Im vorliegenden Falle sehe ich jedoch die Entscheidung des Gemeinderats nicht an der Sache orientiert und zum Nachteil der Gemeinde. Daher habe ich dem Beschluss widersprochen.“

In seinen rund 30 Jahren im öffentlichen Dienst sei er noch nie mit einer solchen oder ähnlichen Beschwerde konfrontiert gewesen, sagt der Heroldstatter Schultes. Er wolle nach vorne schauen, und sagt: „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir wieder zu einer konstruktiven und vor allem vertrauensvollen Gremiumsarbeit zurückkehren. Hierzu lassen wir uns auch im Rahmen unserer Klausurtagung im Juli von Professor Jürgen Fleckenstein, Dekan der Hochschule Kehl begleiten. Sicherlich wird dies eine für alle erkenntnisreiche Klausur werden.

Landratsamt erklärt Fachaufsichtsbeschwerde

Das schreibt das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises zu dem Vorgang:

„Bei der Kommunalaufsicht im Landratsamt Alb-Donau-Kreis sind Hinweise zu einem Vorgang in der Gemeinde Heroldstatt eingegangen. Aufgrund der laufenden Prüfung können wir zu diesem Sachverhalt leider keine Auskünfte erteilen.

Die Fachaufsicht über eine Behörde oder eine Verwaltung liegt immer bei der fachlich übergeordneten Behörde, ist also abhängig vom Aufgabengebiet. Die Fachaufsicht kontrolliert, ob die untergeordnete Behörde oder Verwaltung die gesetzlichen Vorschriften einhält und zweckmäßig handelt. Im Rahmen der Fachaufsicht wird die Verwaltung als Ganzes betrachtet: Die Aufsichtsfunktion richtet sich nicht gegen Einzelpersonen wie einen Bürgermeister als Organ der Gemeinde, sondern gegen die Gemeinde an sich.

Überprüft wird dabei, ob die Weisungsaufgaben erfüllt werden. Das sind Pflichtaufgaben, die die Gemeinden laut der jeweiligen Spezialgesetze erfüllen muss. Die Fachaufsichtsbehörden können sich über einzelne Sachverhalte informieren und unter bestimmten Voraussetzungen Weisungen erteilen, an die sich die Gemeinde halten muss.

Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich nach Artikel 17 des Grundgesetzes einzeln oder mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung wenden. Fachaufsichtsbeschwerden gegen Gemeinden bemängeln die Art und den Umfang der Aufgabenwahrnehmung durch die betroffene Verwaltung. Dies bezieht sich auf gesetzliche Pflichtaufgaben, die die Gemeinde nach Weisung erfüllen muss, wie beispielsweise das Melde- und Passwesen, die Gewerbean- und -abmeldungen oder die Aufgaben des Standesamts.“