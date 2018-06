Für die Schafwolle gibt es nur wenige Cents

„Haben sie vor Tag und Jahr Pfennigbeträge für das Kilo Schafwolle bekommen, so bekommen sie heute Centbeträge.“ Dies sagt Joachim Ernst, selbstständiger Wollaufkäufer aus Ulm, und spricht von „nach wie vor schlechten Wollpreisen“ für die Schafzüchter. Am Donnerstag war Ernst in Breithülen, wo private Schafzüchter Wolle abliefern konnten.

Zum 19. Mal war Joachim Ernst für die baden-württembergische Wollerzeugergemeinschaft in Breithülen im Stall von Fritz Class, um Wolle anzunehmen, zu wiegen, zu bewerten, zu taxieren und um die Preise auszubezahlen. Rund 20 private Schafzüchter waren gekommen und lieferten die Schafwolle ab, die der Fachmann genau betrachtete und beurteilte, bevor er sie dann in einen der vielen verschiedenen Säcke stopfte.

„Die Qualität muss stimmen. Weniger gute Wolle wird gleich aussortiert“, erläutert der Fachmann aus Ulm. Viel der angelieferten Wolle sei für die weitere Verarbeitung in der Textilindustrie nicht geeignet, vor allem wenn sie braun oder schon schwarz sei. Wertvoll und mehr gefragt sei die Wolle von Merino-Schafen, kaum begehrt die von Heidschnucken. Da müssten die Hobbyschäfer fast schon froh sein, wenn sie überhaupt Abnehmer finden. Merinowolle sei elastischer und weicher, die andere Schafwolle eher borstig und kratzig. „Weniger gute Wolle werde ich schlicht nicht los und ich muss auch kaufmännisch denken“, sagt Ernst.

Joachim Ernst kann mit seinem fachmännischen Blick die Wolle nur vorsortieren. Genau unter die Lupe genommen wird sie dann in einem Labor, bevor sie gründlich gewaschen und verkauft werden kann. Er verkauft seine Wolle an einen in Bremen ansässigen Großhändler, der die Wolle dann meist in osteuropäische Länder zur Weiterverarbeitung liefert. Nur noch in Baden-Württemberg und Bayern gebe es innerhalb Deutschlands Sammelstellen für Schafwolle. Die gesammelte Wolle müsse er schnell waschen, denn ungewaschene, frisch geschorene Schafwolle sei mehrheitlich stark verschmutzt und fettig. So komme auf ihn vor dem Weiterverkauf viel Arbeit zu.

Zwischen 30 und 40 Cent je Kilogramm Wolle erhalten die privaten Schafzüchter, weil sie meist ein Gemisch an Schafwolle unterschiedlicher Rassen abliefern, so der Rohwoll-Händler. Großschäfer würden etwa einen Euro je Kilogramm bekommen, weil sie meist reine Merinowolle anbieten können. Doch heutzutage decke der Verkauf der Wolle nicht einmal mehr die Kosten für die Schur der Schafe, beklagt er. Für eine Schur müsse man gut drei Euro hinlegen. Und ein Schaf liefere etwa drei Kilo an Wolle. Da müsse man froh sein, wenn der Verkauf null auf null aufgehe. Das sei schade für die Schäfer, die aus der Wolle kaum mehr einen Gewinn mehr erzielten. Und der Preis für Lamm- und Schaffleisch sei auch nicht hoch, ergänzen Ablieferer aus Bad Urach und Trailfingen, die gerade anwesend sind.

Je nach Schafrasse und Körperstelle des geschorenen Schafes gewinne man unterschiedliche Qualitäten von Wollhaaren. Die Unterschiede würden in der Länge, Dicke und Kräuselung, in der Schuppenstruktur des einzelnen Haares sowie den Verarbeitungsmöglichkeiten liegen, weiß der Fachmann, aber auch: Die deutsche Wollverwertung tue sich schwer angesichts des Drucks von Schafswolle aus Argentinien oder Neuseeland. Das Schäferleben sei hart geworden.