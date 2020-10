Essen beim Musikverein Sontheim zu haben

Auch der Musikverein Sontheim muss aufgrund der vorherrschenden Pandemie auf sein traditionelles Oktoberfest verzichten. Unterhaltung und Musik wird es in der Berghalle nicht geben. Jedoch sollen auch in diesem Jahr die Stammgäste oder auch neue Interessierte nicht auf die begehrten Speisen verzichten müssen. Darum können am eigentlichen Oktoberfest-Termin am Sonntag, 25. Oktober, im Foyer der Berghalle die verschiedenen Gerichte erworben werden.

Hierbei bieten Sontheims Musiker wieder die traditionellen Speisen wie Rinderrouladen mit Knödeln und Blaukraut, Wildgulasch mit Spätzle, Birne und Preiselbeeren und panierte Schnitzel mit Spätzle und Soße. Für den kleinen Hunger können auch Spätzle oder Knödel mit Soße erworben werden.Die Zubereitung und Ausgabe der Speisen erfolgt nach einem sorgfältig ausgearbeitetem Hygienekonzept.

Essen kann bestellt werden

Bei der Abholung soll der entsprechende Abstand eingehalten und eine Maske getragen werden. Die Mitglieder des Musikvereins Sontheim würden sich über die Unterstützung vieler Gäste freuen. Die Essens-Bestellung erfolgt online über ein Bestellformular auf der Homepage des Vereins: mv-sontheim.de oder telefonisch am Mittwoch, 14. Oktober, und Donnerstag, 15. Oktober, von 18 Uhr bis 21 Uhr unter Telefon 07389 / 6759960.

Für die Bestellung benötigt werden der Namen und die Telefonnummer, die Art und Anzahl der entsprechenden Gerichte und die Abholzeit, die gewählt werden kann: 11 bis 11.30 Uhr, 11.30 bis 12 Uhr, 12 bis 12.30 oder ab 12:30 Uhr. Die Ausgabe der Speisen erfolgt ausschließlich über Menüboxen. Der endgültige Anmeldeschluss ist am Freitag, 16. Oktober.

Das Oktoberfest des Musikvereins Sontheim ist in den vergangenen Jahren immer ein beliebtes Fest für die Heroldstatter wie für auswärtige Besucher gewesen, das Hunderte von Besuchern den Tag über zu Mittagessen, Kaffee und Kuchen und auch zum Vesper angelockt hat. Meist drei Musikkapellen unterhielten im Laufe des Tages am letzten Sonntag im Oktober die Gäste. Die Vorstandschaft des Musikvereins hofft natürlich sehr, dass das Oktoberfest im nächsten Jahr wie gehabt veranstaltet werden kann.