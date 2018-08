Es liegen keine weiteren Bewerbungen vor

Nichts Neues aus Heroldstatt und Westerheim in Sachen Bürgermeisterwahl: Es bleibt in beiden Gemeinden (Stand Montagabend) bei den bisherigen Bewerbern. In Heroldstatt wollen Michael Weber und Peter Drews auf den Bürgermeistersessel, in Westerheim ist bislang nur die Bewerbung von Amtsinhaber Hartmut Walz eingegangen.

Bewerbungsfristen

Weitere Personen können noch hinzustoßen: In Heroldstatt läuft die Bewerbungsfrist relativ lange und zwar bis Montag, 10. September, um 18 Uhr. In Westerheim dagegen müssen sich weitere Interessenten sputen, denn da ist bereits am nächsten Montag, 27. August, um 18 Uhr Bewerbungsschluss.

In Heroldstatt buhlen um die Gunst der Wähler Diplom-Verwaltungswirt Michael Weber aus Burladingen und Elektrotechniker Peter Drews aus Heroldstatt. Der 41-jährige Weber hatte seine Bewerbung schon am 14. Juli eingereicht, unmittelbar nach der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger. Der 53-jährige Drews warf seinen Hut am 27. Juli in den Ring. In der Reihenfolge der Bewerbungsabgabe werden die Namen auf dem Wahlzettel stehen: an erster Stelle der von Michael Weber, an zweiter der von Peter Drews.

Hartmut Walz tritt wieder an

In Westerheim wird bislang nur der Name vom Stelleninhaber auf dem Wahlzettel stehen; der von Hartmut Walz. Er strebt eine dritte Amtszeit an. Walz war erstmals am 20. Oktober 2002 als 29-Jähriger zum Bürgermeister Westerheims gewählt worden. Auf jeden Fall wird es in Westerheim eine öffentliche Kandidatenvorstellung geben, egal ob nun Amtsinhaber Hartmut Walz alleine oder mit weiteren Bewerbern auf dem Kandidatenkarussell hockt. Dies hat der Gemeinderat mehrheitlich entschieden und als Termin Donnerstag, 13. September, um 19 Uhr in der Albhalle festgelegt. Gewählt wird in Westerheim am Sonntag, 23. September.

Die Bürger Heroldstatts sind aufgefordert, am Sonntag, 30. September, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den in Ruhestand versetzten Ulrich Oberdorfer zu wählen. Sollte kein Kandidat beim ersten Urnengang die absolute Mehrheit erreichen, dann wird am Sonntag, 21. Oktober, erneut gewählt. Einen Termin für eine Kandidatenvorstellung in der Berghalle werden Heroldstatts Räte noch festlegen.