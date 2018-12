„Es ist nicht entscheidend, wann genau Jesus geboren wurde“

Gedanken zu Weihnachten und zur Geburt Jesu Christi als armes Kind im Stall von Bethlehem hat Pfarrer Thomas Knöppler aus Heroldstatt für die Leser der „Schwäbische Zeitung“ verfasst. Er zeigt dabei auch Geschichtliches auf und geht auf den Geburtstermin näher ein:

In den Tagen vor dem großen Fest standen wiederholt Paketzusteller vor unserer Haustür. Einer von ihnen war mir besonders eindrücklich. Seiner Hautfarbe nach stammte er wohl aus Zentralafrika. Aber er sprach gut Deutsch. Ich nahm das Paket in Empfang und quittierte. Sofort wandte er sich um und eilte wieder zu seinem Fahrzeug. Ich rief ihm noch hinterher: „Vielen Dank! Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest!“ Da hörte ich ihn halblaut vor sich hersagen: „Alles Lug und Trug!“ Ich reagierte sofort: „Habe ich richtig gehört: Alles gelogen!?“

Er drehte sich um und erklärte: „Jesus ist nicht am 25. Dezember geboren!“ Ich: „Geschenkt! Ich stimme Ihnen zu. Aber: Irgendwann sollte man ihn doch feiern dürfen!“ Keine Widerrede. Fröhlich verabschiedeten wir uns voneinander.

Tatsächlich: Niemand weiß, wann genau Jesus geboren wurde. Die Bibel schweigt sich über Jahr und Tag aus. Nennt Matthäus die Zeit Herodes des Großen (37-4 v. Chr.), so verweist Lukas auf den Statthalter Quirinius in Syrien (6-9 n. Chr.). Offensichtlich haben die ersten Christen der Geburt Jesu keine besondere Bedeutung zugemessen. Weitaus wichtiger war ihnen die Feier des Osterfestes.

Historisch gesehen ist die Feier des Weihnachtsfestes eine späte Erscheinung. Sein Beginn fällt in die Regierungszeit Konstantins des Großen (306-337 n. Chr.). Eine Feier der Geburt Jesu ist in Rom erstmalig für das Jahr 325 n. Chr. belegt. Etwa in dieser Zeit begannen die Feiern auch in Alexandria.

Warum aber am 25. Dezember? Manche gehen davon aus, dass christliche Theologen damals verschiedenste Berechnungen angestellt haben, um auf dieses Geburtsdatum Jesu zu kommen. Aber weil die historischen Quellen darüber schweigen, bleibt das eine bloße Vermutung. Naheliegender ist eine andere Erklärung.

„Kult der Sonne“ in Rom

Seit dem Ende des dritten Jahrhunderts war in Rom der Kult des Gottes Sol Invictus („Unbesiegte Sonne“) populär. Dessen zentraler Tempel wurde am 25. Dezember 274 n. Chr. eingeweiht. Es sind die Tage nach der Wintersonnenwende, an denen die wachsende Kraft der Sonne erfahrbar wird. Die nun wieder zunehmende Helligkeit am Tag zeigt es deutlich: Die Sonne ist nicht besiegt. Den Termin dieses populären Festes nutzten die römischen Christen, um an jenem Tag die Geburt des Erlösers Jesus Christus zu feiern. Das heidnische Fest erhielt nun einen christlichen Inhalt.

Im fernen Alexandria hingegen waren andere Überlegungen leitend. Das größte heidnische Fest war dort der Jahrestag der Göttin Isis. Der wurde am 6. Januar gefeiert. Die Christen im Osten des römischen Reiches nahmen zu Beginn des vierten Jahrhunderts dieses Fest in Gebrauch, um die Geburt Christi zu feiern.

Bis heute lebt diese unterschiedliche Tradition des Weihnachtstermins in den christlichen Kirchen fort. Der Westen feiert Weihnachten am 25. und 26. Dezember. Der christliche Osten, also die meisten orthodoxen Kirchen, begehen ihr Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar. Ein Bewusstsein für den östlichen Termin ist bei uns noch vorhanden. Die Katholiken gedenken am 6. Januar der Heiligen Drei Könige. Und die Evangelischen feiern das Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphanias).

Darstellung der Geburt Jesu

Die Darstellung der Geburt Jesu in den ersten beiden Kapiteln bei Matthäus und Lukas ist erkennbar mitbestimmt vom Glauben an den auferstandenen Herrn. Innerhalb der neutestamentlichen Texte ist daher von einer späten Traditionsbildung auszugehen. Das dürfte auch Papst Benedikt XVI. dazu veranlasst haben, die Geburtsgeschichten erst im dritten Band seiner Jesus-Bücher zu behandeln.

Letztlich ist nicht entscheidend, wann genau Jesus geboren wurde. Über den Weihnachtstermin kann man geteilter Meinung sein. Ja, man kann ihn sogar ablehnen – so, wie der Paketzusteller vor unserer Haustür.

Viel wichtiger aber ist die Botschaft, dass in dem Jesuskind Gott selbst auf diese Welt kommt. Aus Liebe zu uns Menschen verlässt der Sohn Gottes die himmlische Herrlichkeit und betritt unsere Welt. Er kommt zu den Armen und Elenden, den Hungrigen und Durstigen, den Friedlosen und Hoffnungslosen. Er rettet die Verlorenen. „Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich“ (Martin Luther). Wer ihn braucht und bei sich aufnimmt, der erfährt Gottes Freundlichkeit.

Wirklich Weihnachten wird es dann, wenn dieser Jesus bei uns einzieht. Wenn wir ihn als Gottes großes Geschenk an uns begreifen. Wenn wir ihn als den Herrn der Welt ehren. Wenn wir ihn feiern.

Das wahre Weihnachten hängt nicht an den bei uns üblichen Bräuchen. Auch unser Bemühen um eine gute Sozialmoral trifft noch nicht den tiefen Sinn des Festes. „In der Armseligkeit der Geburt Jesu zeichnet sich das Große ab, in dem sich geheimnisvoll die Rettung der Menschen vollzieht“ (Papst Benedikt XVI.). Aus Liebe schenkt Gott uns seinen Sohn. Darum: „Fröhliche Weihnacht überall!“