Erz und Keirat zielen am genausten

Bei der diesjährigen Sportwoche des SC Heroldstatt durfte auch das Heroldstattpokalschießen nicht fehlen, das auch in diesem Jahr wieder voll besetzt war. Insgesamt 74 Schützen aus Heroldstatt nahmen teil.

Insgesamt wurde das Schießen an drei Tagen aufgrund der hohen Teilnehmerzahl veranstaltet, ehe Manfred Süßmuth und Elmar Steinhauser am Sonntag die Teilnehmer zur Siegerehrung baten. Geschossen wurde in insgesamt vier Kategorien, zudem wurde der Schützenkönig ermittelt. Dieser musste bei nur einem Versuch auf das „Blättle“ so nah wie möglich an den sogenannten Zehner kommen. Die bestplatzierten durften sich über Pokale und Sachpreise freuen.

Die Endplatzierungen

Herren-Mannschaft: 1. Platz MVS Herren I, 277 Ringe, 12 Zehner; 2.MVS Herren II, 277 Ringe, 11 Zehner; 3. Adlerauge 270 Ringe.

Herren Einzelwertung: 1. Platz Daniel Keirat (Team Familie Keirat), 96 Ringe, 7 Zehner; 2. Patrick Duckek (MVS 1), 96/6; 3. Jürgen Erlmeier (MVS 2) 94.

Damen-Mannschaft: 1. Adlerauge Damen (267 Ringe); 2. Skiteam Mamas (258). 3. MV Schuss 3 (94).

Damen Einzelwertung: 1. Platz Simone Erz (Adleraugen Damen), 92 Ringe; 2. Platz Christa Schaf (Adlerauge Damen), 90; 3. Elisabeth Göttel (Skiteam Mamas), 87.

Schützenkönig: Fred Adamczyk, 38 Teiler; 1. Ritter: Michael Keirat 129 Teiler; 2. Ritter: Daniel Keirat 142 Teiler.