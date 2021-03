Erstes Buch der neuen Reihe „Heartwell Tales“ ist da

32 Mitarbeiter der insolventen Firma Ledertech in Bopfingen können aufatmen. Wie Insolvenzverwalter Patrick Wahren auf Anfrage mitteilt, ist der Betrieb am 1. März von der Nabore GmbH übernommen worden. Das Konzept: Aus Lederresten wird per Upcycling ein neues Oberflächenmaterial gefertigt, das in der Mode- und der Automobilindustrie Verwendung finden soll.

Das Amtsgericht Aalen hat am 1. März das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Ledertech-Deutschland GmbH eröffnet und Wirtschaftsprüfer Patrick Wahren von Schneider Geiwitz ...