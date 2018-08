Erlass des Oberkirchenrats jährt sich zum 100. Mal

Ein einschneidender Erlass hat sich in diesem Tagen zum 100. Mal gejährt. Es ist ein Erlass des evangelischen Oberkirchenrats, der die beiden evangelischen Kirchengemeinden Sontheim und Ennabeuren betrifft. Die Festlegung des Oberkirchenrats Stuttgart stammt vom 20. Juli 1918 vor ziemlich genau 100 Jahren aus einer Zeit, als der Erste Weltkrieg noch im vollen Gange war und Väter und Mütter um das Leben ihrer Söhne bangten. Bei genauer Auslegung ist der Erlass jetzt 100 Jahr später vollzogen werden, da in diesem Jahr der Pfarrstellenplan 2018 offiziell gegriffen hat.

Mit der Anweisung von 1918 von hoher kirchlicher Stelle sollten die beiden Pfarreien aus Sontheim und Ennabeuren zusammengelegt werden, was über 100 Jahre nur bedingt umgesetzt wurde. Erst seit dem Weggang von Pfarrer Bernhard Küchle im Sommer 2013 teilen die zwei Gemeinden den Pfarrer, der seitdem für beide Ortsteile zuständig ist.

Bezirkssynode mit Pfarrplan 2018

Diese Tatsache ist allerdings nicht dem Erlass von 1918 geschuldet, sondern kirchenpolitischen Beschlüssen und einer Entscheidung der Bezirkssynode vom November 2012, die damals im evangelischen Gemeindehaus in Laichingen tagte. Eine Zusammenlegung der beiden Kirchengemeinden war damals wie auch schon 1918 kein Thema, sie sollten ihre Selbständigkeit bewahren. Wäre vor fünf Jahren Bernhard Küchle nicht in den Ruhestand gegangen, so hätte spätestens jetzt der Pfarrstellenplan 2018 gegriffen.

Als der Erste Weltkrieg noch tobte verfügte am 20. Juli 1918 der evangelische Oberkirchenrat Stuttgart in einem Erlass die dauernde Zusammenlegung der beiden evangelischen Pfarreien Ennabeuren und Sontheim. Zudem bestimmte er Ennabeuren wegen der dortigen „paritätischen Verhältnisse“ als Pfarrsitz.

In der Pfarrstelle vereinigt

Seit dem 1. April 1919 sind die beiden Kirchengemeinden Sontheim und Ennabeuren in einer einzigen Pfarrstelle vereinigt, Pfarrsitz wurde damals Ennabeuren. Der Direktor des Königlichen Konsistoriums hatte auf die Zusammenlegung gedrängt, „damit der Staat Mittel bewillige für neue Pfarreien in größeren Industriegemeinden“.

Sontheim hatte damals 607 evangelische Christen, Ennabeuren 510. Sontheim blieb nur rechtlich selbständige Kirchengemeinde. In Protokollen des Kirchengemeinderats sind regelmäßig bis in die Gegenwart Vorstöße verzeichnet, wieder einen eigenen Pfarrer zu bekommen. Erich Zakrzowski aus Schlesien kam im Dezember 1948 als Pfarrverweser nach Sontheim, 1961 wurde die Gemeinde ständige Pfarrverweserei. Dass Ennabeuren vor 100 Jahren als Pfarrsitz festgelegt wurde, lag am Gegenüber zur katholischen Kirchengemeinde.

Die Cosmas- und Damian-Kirche wurde zu dieser Zeit noch als Simultaneum genutzt. Es gab eine vertragliche Vereinbarung, „wann die Katholischen und wann die Evangelischen“ ihre Gottesdienste feiern durften. In diesem Zusammenhang kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Konfessionen. Daher sollte der Pfarrer dort nicht abgezogen werden. Mit der Weihe der katholischen Kirche Mutter Maria im Jahr 1936 wurde das Simultaneum beendet. Die Zeiten der Konfrontation sind schon lange vorüber. Heute bestimmt eine gute ökumenische Freundschaft das beiderseitige Verhältnis.

Vikare und Pfarrverweser

Seit der Umsetzung des Beschlusses des Oberkirchenrats vor 100 Jahren waren immer wieder Geistliche in Sontheim eingesetzt, allerdings selten als Pfarrer. Es waren vor allem Vikare und Pfarrverweser, die zunächst den Pfarrer in Ennabeuren unterstützten sollten, später aber als Pfarrverweser selbständig die Gemeinde führen durften. Erst nach der Jahrtausendwende wurde aus dem Titel Pfarrverweser ein Pfarrer zur Anstellung. Es waren vor allem spätberufene Pfarrer, die nach Sontheim kamen. Sie hatten meist zuvor andere kirchliche Aufgaben inne.

Der letzte Pfarrverweser in Sontheim war Bernhard Küchle in den Jahren 2000 bis 2013, der dann später als Pfarrer dort von der Landeskirche Württemberg angestellt war. Er war zuvor viele Jahre von 1960 bis 1972 in der Jugendarbeit tätig. Sein Vorgänger Wolfgang Henkel war von 1991 bis 1996 als Pfarrverweser in Sontheim, bevor er nach Zainingen wechselte. Er war zuvor für den Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung (DiOE) im Einsatz. Karl-Heinz Breusch war von 1988 bis 1991 Pfarrverweser in Sontheim, er war von Siebenbürgen gekommen. Zuvor war in den Jahren 1988/89 Martin Hirschmüller als Vikar in dem Heroldstatter Teilort tätig.