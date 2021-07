Er gestaltet mit den Schülern ein Live-Hörspiel

Der Kinderbuchautor Christian Seltmann war im Rahmen einer zweiwöchigen Lesereise, organisiert von der Büchereifachstelle Tübingen und auf Einladung der Gemeindebücherei, zu Gast in Heroldstatt.

Christian Seltmann stellte zu Beginn gleich klare Regeln auf, um den 23 Kindern der Klassen 2 a und 2 b deutlich zu machen, dass sein Vorhaben, nämlich ein Live-Hörspiel zusammen mit den Schülerinnen und Schülern zu produzieren, auch gelingen kann. So waren sie von Anfang an äußerst aufmerksam und folgten seinen Ausführungen. Der Spaß kam dabei laut Mitteilung nicht zu kurz.

Kinder hören Detektivgeschichte

Die Kinder hörten die Detektivgeschichte: „Kommissar Ping und das Kaugummi-Geheimnis“. „Da draußen ist ein Dieb“, ruft Karl, das Kamel. „Endlich!“, denkt Kommissar Ping. Er hat ja nur darauf gewartet, dass in der Wüste auch mal was passiert. Nichts liebt er mehr als einen spannenden Fall. Und schon ist er einem geheimnisvollen Süßigkeiten-Räuber auf der Spur, der Kaugummis und Bonbons stiehlt. Da es keine gewöhnliche Lesung werden sollte, durften die Kinder die Hintergrundgeräusche zur Geschichte machen.

Natürlich wurde dies vorher einstudiert, bevor es mit der 9-minütigen Aufnahme losgehen konnte. Da waren zum Beispiel Weglaufgeräusche, Kamelgetrampel, Wüstenwind, ein schmatzendes Kamel, hämisches Gelächter der Kakteen und Schreckgeräusche nachzuahmen, damit dies im Hörspiel authentisch wiedergegeben werden konnte. Schülerin Ronja durfte außerdem zur Aufnahme neben Christian Seltmann Platz nehmen und vier Sätze sprechen.

Ganz still ist es im Raum

Still war es dann im Raum, als es galt, aufmerksam zuzuhören, um die jeweiligen Einsätze nicht zu verpassen. Am Schluss erhielten die Kinder ein dickes Lob für ihre Disziplin und die fehlerfreien Geräusch-Imitationen, so dass das Hörspiel als mp3-Datei im Unterricht angehört werden kann.

Der Autor und sein Hintergrund

Ausgezeichnet mit verschiedenen Preisen wie dem Jahrespreis für Erstleseliteratur der Uni Siegen 2020, dem Leipziger Lesekompass der Leipziger Buchmesse und der Stiftung Lesen 2015, dem Preuschhof-Preis für Erstlesebücher 2014 sowie dem Leipziger Lesekompass der Leipziger Buchmesse und der Stiftung Lesen 2013, ist Christian Seltmann laut Mitteilung ein Kinderbuchautor, dem es wichtig ist, dass die Kinder Spaß am Zuhören, Mitdenken und Mitmachen haben. Die Kinder sollen dabei Spaß an der Literatur haben und die dazu nötige Fantasie walten lassen können, wie er sagt. Etwa 600 Live-Hörspiele hat er bisher mit Kindern gemacht, 25 Kinderbücher geschrieben.