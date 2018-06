Ennabeurer Tradition setzt sich im 40. Jahr fort

Bereits zum 40.Mal findet in diesem Jahr in der Ennabeurer Ortsmitte der Dorfhock statt.Darauf bereiten sich der Ennabeurer Albverein und die örtliche Trachtenkapelle seit Wochen vor. Gefeiert wird am Samstag, 30. Juli, und Sonntag, 31. Juli. Doch schon am Freitag, 29. Juli, können die Besucher Ennabeurens etwas über den Ort erfahren.

Im Festzelt steht ein „Streifzug durch Teile der Ennabeurer Geschichte“ an: Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung des aus dem Vorjahr begonnenen Streifzugs durch die Ennabeurer Ortsgeschichte. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Rudolf Schauflinger gibt Einblicke in die Siedlungsgeschichte des Heroldstatter Ortsteils Ennabeuren. Er präsentiert einen spannende und kurzweiligen Exkurs, dokumentiert mit historischen und aktuellen Fotos sowie einen Rundgang zu den vorab gezeigten geschichtsträchtigen Plätzen das Leben der vergangenen Jahrzehnte.

Der eigentliche Dorfhock findet am Wochenende. Am Sonntag gibt es neben den bekannten Spezialitäten aus dem Backhaus auch Schweinebraten mit Spätzle und Salat zum Mittagessen. Nachmittags ist das Cafe geöffnet. Die Gastkapellen und auch die Trachtenkapelle Ennabeuren werden mit traditioneller Blasmusik für gute Stimmung sorgen. Für die jüngeren Festbesucher steht eine Riesenhüpfburg bereit, ebenso können am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Pferdekutschfahrten unternommen werden.

Zu diesem Traditionsfest unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ulrich Oberdorfer hoffen der Albverein Ennabeuren und seine Trachtenkapelle auf viele Besucher.

Das Programm:

Samstag, 30. Juli:

17 Uhr: Festauftakt und Unterhaltung mit der Jugendkapelle der Trachtenkapelle Ennabeuren

20 Uhr: Stimmung und Unterhaltung mit den „Schönis“ und Cocktailba

Sonntag, 31. Juli:

11 bis 14 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Sontheim

15 bis 18 Uhr: Nachmittagskonzert mit der Stadtkapelle Laichingen

19 Uhr: Festausklang mit der Albverein-Trachtenkapelle Ennabeuren