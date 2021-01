Elektro-Ladestation in Heroldstatt: Es darf geladen werden

Vor einigen Tagen hat eine junge Frau ihre 19-jährige Schwester in den sozialen Netzwerken gesucht, die vermeintlich verschwunden war. Tatsächlich hat sie sich aus freien Stücken in einer Nachbargemeinde aufgehalten und war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Die Polizei Konstanz hat jetzt in einschlägigen Facebookgruppen eine Stellungnahme gepostet, in der sie beschreibt, warum es sogar schädlich sein kann, auf eigene Faust Vermisstenfahndungen zu betreiben.