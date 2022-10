Einen Tag lang wandern über den Truppenübungsplatz

Eine Führung über den früheren Truppenübungsplatz gibt es am Samstag, 8. Oktober, ab 10.30 Uhr. Vom dunklen Schluchtwald auf die sonnige Freifläche des Münsinger Hardts führt eine sechsstündige Wanderung auf nicht-öffentlichen Wegen durch eine Kernzone des Truppenübungsplatzes. Unterwegs berichtet Guide Jutta Garber Spannendes und Kurioses über die Geheimnisse der Natur und ihre verborgenen Lebensgemeinschaften. Die Teilnehmer finden winzige, seltene Pflanzen der Kalkmagerwiesen, treffen auf riesige uralte Bäume und genießen Stille und Abgeschiedenheit. Ein Stück Kultur- und Militärgeschichte des Truppenübungsplatzes gehört ebenfalls dazu, wenn man die ursprüngliche Natur des Platzes verstehen will. Für die Vesperpause unterwegs im Freien bringen Teilnehmer selbst Getränke und Verpflegung mit. Nötig sind zudem festes Schuhwerk, wettergemäße Kleidung und eine Sitzunterlage. Teilnehmer treffen sich am Samstag um 10.30 Uhr auf dem oberen großen Parkplatz Fischburgtal (zwischen Seeburg und Hengen, 72574 Bad Urach,, etwa 3,5 Kilometer hinter Seeburg). Jeder Teilnehmer zahlt zehn Euro. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 10.30 Uhr, nötig unter Telefon 07072 / 9284516 (AB). Am Tag der Wanderung ist die Guide zudem erreichbar unter 0157 / 56681424.