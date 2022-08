Einen Blick in das Alte Lager Münsingen werfen

Eine Führung durch das Alte Lager Münsingen bietet Alb-Guide Maria Tittor am Sonntag, 4. September, um 14 Uhr an. Dabei geht sie auf die geschichte der bauten ein und blickt auch auf die künftige Nutzung, heißt es in einer Vorschau.

Am 24. Oktober 1895 findet das erste Scharfschießen auf dem Truppenübungsplatz Münsingen statt. Praktisch zeitgleich beginnt der Bau der ersten Baracken in der neuen Truppenunterkunft Altes Lager. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernimmt die französische Armee das knapp 70 Hektar große Gelände mit fast 180 Gebäuden heute stehen die Gebäude unter Denkmalschutz. Mit der Schließung des Truppenübungsplatzes am 31. Dezember 2005 endete auch die militärische Nutzung des Alten Lagers. Doch wie entwickelt sich das Alte Lager heute weiter?

Die Führung kostet zehn Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Alb-Guide Maria Tittor, Telefon 0172/637 48 63 oder E-Mail an Hausaachtalblick@gmx.de.