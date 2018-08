Eine Woche lang Spiel, Spaß und viel Action

Mit dem Hissen der Flagge und dem traditionellen Auftakttanz hat am Montagvormittag das 15. Heroldstatter Feriendorf begonnen. Tobias Leyhr als Geburtstagskind vom Samstag und Patrick Thielsch vom Bauhof hissten die Ferienflagge inmitten des Zeltlagers und die 120 teilnehmenden Kinder tanzten diesmal zum Auftakt zum Lied „Colours“. Für den Tanz hatten sich Kim König und Greta Göttel die Choreographie ausgedacht. Der zweite stellvertretende Bürgermeister Dietmar Frenzel begrüßte die jungen Urlauber sowie das Organisationsteam und die jugendlichen Betreuer, aber auch einige Eltern, die zur Eröffnung des Feriendorfs gekommen waren.

Ein kleines Jubiläum ist in diesem Jahr beim Heroldstatter Feriendorf angesagt, den es findet zum 15. Mal statt. Genau 120 Kinder sind bei der 15. Auflage mit von der Partie, die sich auf rund 35 Kurse und fünf Ausflüge freuen dürfen, aber auch auf eine Party am Donnerstagabend und das Abschlussfest am Freitagnachmittag. Insgesamt sind rund 100 Helfer im Einsatz, die sich um die Kinder kümmern, sei es bei den vielen Angeboten oder auch in Sachen Mittagstisch und Verpflegung. Gemeindebedienstete hatten schon vor dem Wochenende die Gruppen- und Organisationszelte auf der Wiese bei der Berghalle aufgebaut, die für die jungen Urlauber in den nächsten Tagen das zweite Zuhause ist.

Abwechslungsreiches Programm

„Zahlreiche Aktionen sind geplant und vorbereitet. Ihr dürft Euch auf eine Woche mit Spiel, Spaß, Action und auf Ausflüge freuen“, sagte Dietmar Frenzel an die Adresse der Jungen und Mädchen. Vor allem Worte des Dankes sprach der stellvertretende Bürgermeister, sei es an die Adresse des Organisationsteams mit neun Frauen, die Betreuer und Helfer, das Küchen- und Verpflegungsteam wie auch den Vereinsvertretern, die sich bei Kursen engagieren. Sein Dank galt aber auch den Eltern, die sich etwa beim Fahrdienst einbringen. Den Kindern wünschte Frenzel eine schöne und erlebnisreiche Woche sowie Freude, Spaß und auch neue Freunde. Denn gerade bei dem Feriendorf könnte die ein oder andere neue Freundschaft entstehen.

Langeweile wird bei den 120 Kindern in den nächsten Tagen garantiert nicht aufkommen, denn abwechslungsreich und bunt sind die vielen Angebote. Die Kinder konnten sich im Vorfeld zu den Kursen und Ausflügen anmelden, dabei hatten sie die Qual der Wahl. Im Alter von sechs bis zwölf Jahren – von der zweiten bis zur sechsten Schulklasse – sind die Teilnehmer des Heroldstatter Feriendorfs.

Sportlich, kreativ und abenteuerlustig

Viel Unterhaltung ist auch der der 15. Auflage des Heroldstatter Feriendorfs geboten. Ob sportlich oder kreativ, wissbegierig oder abenteuerlustig, das Angebot ist vielfältig: Die Kinder können beispielsweise die Welt der Kamele entdecken, sie können beim Adventure Golf Bälle zwischen Felsen und Bäume hindurch spielen und Wasserhindernisse überwinden, sie dürfen angeln, backen und basteln oder mit Segelflugzeugen gar in die Luft gehen.

Bubble Fußball steht in der Soccer Arena an, Büffel dürfen hautnah erlebt und Eishöhlen erforscht werden. Eseltrekking mit einem erfahrenen Eselführer im Schurwald ist möglich, ferner Quadfahren, Voltigieren und Klettern. Ferner dürfen die jungen Leute filzen, malen, zeichnen, Körbe flechten, Gegenstände dekorieren und Inliner fahren und vor allem viel Sport treiben. Dazu gehört auch Bogenschießen und Radfahren.

Mehrere Ausflüge stehen an

Neues und Interessantes erleben die Jungen und Mädchen sicherlich bei den fünf Ausflügen am Freitag, 31. August: Bei der Garuda-Falknerei bei Weil im Schönbuch können bei einer Flugvorführung Greifvögel beobachtet und zudem Eulen, Uhus und Falken aus direkter Nähe erleben.

Im Steiff-Museum in Giengen/Brenz haben Teddy & Co ihren großen Auftritt. Dort können die jungen Gäste den weltgrößten Steiff-Streichelzoo erkunden. In 14 Metern Höhe durch acht unterschiedlich schwierige Parcours können die Ausflügler im Hochseilgarten MobiPark bei Laupheim ihre Kletterkünste unter Beweis stellen. Die Lauter im Großen Lautertal wird zum Abenteuerspielplatz bei einer spannenden Kanufahrt. Statt Bolzen ist Ballgefühl beim Fußball-Golf bei Leipheim gefragt.

Enden wird das Feriendorf am Freitagnachmittag im Anschluss an die Ausflugsfahrten mit einer Abschiedsfeier, zu der auch die Eltern und Geschwister eingeladen sind. Da warten die jungen Urlauber mit einigen Einlagen und Überraschungen und zeigen, was sie das Wochenende über so gebastelt und hergestellt haben. Das Organisationsteam beim 15. Feriendorf bilden Petra Färber, Ruth Enz, Elvira Steeb, Andrea Rommel, Miri Riexinger, Heike Zeifang, Steffi Schwertfeger, Steffi Beinlich und Zsuzsanna Apaceller. Sie haben die interessante und spannende Ferienwoche schon lange im Vorfeld vorbereitet und zusammengestellt.