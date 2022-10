Eine Liebeserklärung an die „Wilde Alb“ in Bildern

Rauschende Wasserfälle, spitze Felsen und tiefe Höhlen – über drei Jahre waren die Fotografinnen und Fotografen der Regionalgruppe Württemberg-Bayern der Gesellschaft für Naturfotografie auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter haben sie die Besonderheiten dieser Landschaft in atemberaubenden Aufnahmen festgehalten. Eine Auswahl ihrer besten Bilder aus dem Fotoprojekt „Wilde Alb“ können am Donnerstag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Alenberghalle in Münsingen im Rahmen einer Multivisionsshow bestaunt werden. Veranstalter ist die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb zusammen mit der VHS Bad Urach-Münsingen.

Die Schwäbische Alb mit dem von der Unesco ausgezeichneten Biosphärengebiet im Herzen Baden-Württembergs ist eine der abwechslungsreichsten Kulturlandschaften Deutschlands und ein Hotspot der Artenvielfalt. Jahr für Jahr zieht die Region mehr Besucherinnen und Besucher an und lädt zum Wandern und Naturerleben ein. Zwischen spitzen Felsen, tiefen Höhlen und spektakulären Wasserfällen zeigen in dieser Multivisionsshow die Fotografen der Gesellschaft für Naturfotografie in atemberaubenden Motiven die schützenswerte Natur ihrer Heimat. Ob nebeldurchzogene Täler, Wanderfalken, die elegant über die Felsen gleiten, seltene Orchideen, die in den Wacholderheiden blühen, oder der farbenprächtige Alpenbock-Käfer, der in den Buchenwäldern krabbelt: Die faszinierenden Aufnahmen zeigen das Urwüchsige, das Mystische und das selten Gewordene der Natur vor der eigenen Haustür.

Die Multivisionsshow versammelt die besten Aufnahmen des Fotoprojekts „Wilde Alb“ und ist eine Liebeserklärung in Bildern.