Eine Frage der Ehre: Heroldstatt steht vor Schlüsselspielen

Standesgemäß kommen Fußballfans auch am kommenden Osterwochenende auch in der Region nicht zu kurz. Zwei Spieltage am Ostersamstag- und Montag füllen die nächsten Tage aus. Während sich der TSV Blaubeuren in der Fußball-Bezirksliga als spielfreies Team zurücklehnen kann, muss der SC Heroldstatt gleich zwei Mal ins Geschehen eingreifen. Am Samstag, 19. April, empfangen die Heroldstatter zunächst den SV Göttingen (15.30 Uhr), ehe es am Montag, 21. April, zum Heimspiel gegen den TSV Langenau kommt.

Vor den beiden Spielen zunächst der Stachel der Enttäuschung bei Heroldstatts Trainer Thomas Werk nach dem blamablen 0:5 am vergangenen Sonntag gegen den TSV Blaustein noch sehr tief. „Ich bin sehr sehr enttäuscht. Es ist unerklärlich, wie wir nach guten 45 Minuten so sehr eingebrochen sind“, sucht Thomas Werk auch Tage später noch nach einer Ursache. Denn eigentlich habe vieles gepasst: „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und Blaustein nicht ins Spiel kommen lassen.“

Was dann nach der Pause geschah, sei für ihn unverständlich. Nach dem 0:2 sei das Spiel für den SCH gelaufen. „Es tut weh, zu sehen, wie man sich alles so leicht nehmen lassen kann. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwölf. 100 Prozent reichen jetzt nicht mehr“, forderte Werk von seinem Team.

Gegen den SV Göttingen unden TSV Langenau reichen nur noch Siege. „Es werden zwei reine Kampfspiele. Uns hilft kein Remis, sondern nur Siege. Wir haben die Möglichkeit, zuhause die Lage zu verbessern. Wenn das jetzt nicht klappt, sieht es sehr sehr düster aus.“