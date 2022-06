Eine Chance für Leo: Stammzellspender gefunden

Der fünfjährige Leo aus Heroldstatt hat Blutkrebs und benötigt eine Stammzellspende, um zu überleben. Familie und Freunde haben Aktionen angeleiert, bei denen sich potenzielle Stammzellspendende registrieren konnten. Nun hat sich ein Mensch gefunden, dessen Gewebemerkmale ihm eine Spende ermöglichen. Das teilt Christian Werheid von der gemeinnützigen Gesellschaft DKMS mit.

Werheid von der DKMS (früher bekannt als Deutsche Knochenmarkspenderdatei) sagt: „Es gibt eine gute Nachricht, Leo hat einen Spender gefunden. Er wird jetzt auf die Transplantation vorbereitet, die zeitnah erfolgen soll.“

Zwei Arten der Stammzellspende sind möglich: Bei der sogenannten periphären Methode, die in neun von zehn Fällen zur Anwendung kommt, wird der spendenden Person ein körpereigenes Hormon zugeführt, welches einen Teil der im Mark der Knochen befindlichen Stammzellen ins Blut spült. Durch eine Blutwäsche werden die für Leo wichtigen Zellen dann herausgefiltert. Insgesamt sei das gesundheitliche Risiko gering, so die DKMS.

Spendende entscheiden über den Weg

In etwa einem von zehn Fällen wird Knochenmark direkt entnommen. Dabei extrahieren Mediziner unter Vollnarkose etwa einen Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm der spendenden Person. Das sind etwa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks. Das Knochenmark regeneriert sich innerhalb weniger Wochen. Diese Art der Spende bedingt in der Regel einen ein- bis zweitägigen Klinikaufenthalt. Diese Art der Spende hat für manche Empfängerinnen und Empfänger Vorteile, so Werheid. So vertragen Empfänger-Babys diese Spende in der Regel besser.

Werheid erklärt: „Ärztinnen und Ärzte empfehlen den einen oder den anderen Weg. Letztlich entscheiden aber die Spendenden, welchen Weg sie gehen wollen.“

Allein im Raum der Laichinger Alb haben sich weit über 100 Menschen als potenzielle Spender registrieren lassen. Beim Charity-Jump-Event des SV Feldstetten Ende Mai ließen sich beispielsweise 70 Menschen registrieren. Danach waren die von der DKMS zur Verfügung gestellten Test-Kits aufgebraucht, es gab jedoch noch etliche Spieler der SG Merklingen/Machtolsheim, die sich kurzerhand online registrierten.

Spender könnte von überall kommen

Ob Leos Spender aber von der Alb kommt, ist unklar. Denn die DKMS, die größte der bundesweit rund 25 Knochenmarkspenderdateien, listet auch Menschen aus anderen europäischen Ländern oder sogar den USA. Ohnehin bleiben die Spendenden den Empfängern zunächst unbekannt. Erst wenn nach etwa zwei Jahren klar ist, dass die Spende erfolgreich war, kann über die DKMS der Kontakt zwischen Spendendem und Empfangendem hergestellt werden, sofern beide dies auch wünschen.