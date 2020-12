Einbruch ins Heroldstatter Sportheim

In den vergangenen Tage hat ein Einbrecher im Sportheim des SC Heroldstatt in Sontheim Beute gemacht. Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch den Einbruch. An dem Sportheim zerstörte der Unbekannte eine Scheibe an der Tür. Dadurch gelang es ihm die Tür zu öffnen und gelangte ins Innere. In einer Schublade fand er Bargeld. Das nahm er mit und flüchtete unerkannt. Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb zurück.