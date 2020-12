Einbruch in Einfamilienhaus in Heroldstatt

In der Gemeinde Heroldstatt ist am Donnerstag ein Einbrecher am Werk gewesen. Der Täter machte sich laut Angaben der Polizei in Sontheim an einem Gebäude in der Erlenstraße zu schaffen. Dort ging er in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17.55 Uhr durch eine Hecke auf das Grundstück. Am Haus hebelte er ein Fenster auf und stieg ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete er ohne Beute. Die Polizei aus Ehingen hat die Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann soll sich bitte unter Telefon 07391 / 5880 melden.

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps: Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit. Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden, denn sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist. Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern. Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen.

Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden, sagt die Polizei. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731 / 188-1444 vereinbart werden.