Einbrecher unterwegs in Heroldstatt

Kurz nach Mitternacht hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Einbrecher eine Terrassentür an einem Haus im Birkenweg in Heroldstatt aufgehebelt. Im Innern durchwühlte der Unbekannte mehrere Räume.

Er fand eine Geldbörse und nahm sie mit. Ob der Unbekannte noch weitere Beute machte, ist nicht bekannt. Vermutlich dürfte der Einbrecher durch einen heimkehrenden Hausbewohner gestört worden sein und flüchtete. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Einbrecher.

Die Polizei weist in diesem rahmen darauf hin, dass viele Einbrüche durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden können. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben in der Regel schnell auf.