Einbrecher stiehlt Schmuck und Bargeld

Schmuck und Bargeld von noch unbekanntem Wert hat ein Unbekannter erbeutet, der am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße in Münsingen eingebrochen ist.

Zwischen 13.15 Uhr und 19.15 Uhr hebelte der Einbrecher nach Angaben der Polizei ein Terrassenfenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.