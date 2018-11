Einbrecher findet in Heroldstatt Bares

Bares hat ein Unbekannter am Donnerstag aus einem Haus in Sontheim mitgenommen. Der Einbrecher war zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in der Lindenstraße unterwegs auf Suche nach Geld und Sachwerten. Er ging dort zu einem Einfamilienhaus und brach ein Fenster auf. So kam er ins Innere. Dort suchte er überall nach Brauchbarem. Auch in Schränken und Schubläden wühlte er. Geld machte der Einbrecher zu seiner Beute. Damit flüchtete er. Zurück ließ er seine Spuren. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Laichingen (Telefon 07391 / 5880) erste Hinweise auf den Unbekannten.