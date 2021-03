Ein „kreativer, und sehr engagierter Vorsitzender“ geht

Der Verein „Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ hat sich Ende April per Videokonferenz zu einer Mitgliederversammlung getroffen. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr und die Vorstellung aktueller Projekte im von der UNESCO ausgezeichneten Biosphärengebiet Schwäbische Alb stand die Verabschiedung des langjährigen Vereinsvorsitzenden Landrat Thomas Reumann sowie die Wahl von Ulrich Fiedler zu seinem Nachfolger im Mittelpunkt der digital ausgeführten Veranstaltung. Fiedler ist derzeit noch Oberbürgermeister in Metzingen, er ist der künftige Landrat im Landkreis Reutlingen.

Der scheidende Vereinsvorsitzende und Reutlinger Landrat Thomas Reumann betonte in seinem Jahresbericht vor 90 Teilnehmenden die herausragende Bedeutung der zahlreichen Förderprojekte, die das Biosphärengebiet mit vielen Akteuren in den zurückliegenden Jahren auf den Weg bringen konnte.

Bislang 300 Projekte gefördert

Mit der Förderrunde 2020 konnten seit Bestehen des Förderprogramms des Biosphärengebiets Schwäbische Alb im Jahr 2008 mehr als 300 erfolgreiche Projekte mit rund drei Millionen Euro unterstützt werden, wodurch ein Gesamtvolumen von gut fünf Millionen Euro in der Region investiert wurde. „Dass sich Jahr für Jahr so viele Menschen in gemeinsamen Projekten engagieren und ihren Ideenreichtum einbringen, zeigt uns, wie aktiv und erfolgreich unser Biosphärengebiet gelebt wird“, unterstrich Reumann in seinem Geschäftsbericht.

Nachfolgend fanden die Wahlen des neuen ersten Vorsitzenden des Vorstands und eines neuen Mitglieds des Beirats statt. Als Nachfolger des zum 1. April 2021 ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Thomas Reumann wurde Ulrich Fiedler, Oberbürgermeister der Stadt Metzingen und künftiger Landrat im Landkreis Reutlingen, gewählt. Für den aus dem Beirat ausgeschiedenen Bürgermeister Michael Schrenk aus Pfullingen wurde Sabine Hohloch, Fachbereichsleiterin bei der Stadt Pfullingen, als Nachfolgerin gewählt.

Blick auf Veranstaltungen in 2020

Für die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb berichtete deren Leiter Achim Nagel über die aktuell laufenden Arbeiten in den einzelnen Handlungsfeldern Naturschutz, Regionalentwicklung, Bildung, Tourismus, Historisch-Kulturelles Erbe, Partnerinitiative und Öffentlichkeitsarbeit. Im Anschluss wurden drei ausführliche Werkstattberichte zu den Themen „Die neue Bio-Musterregion – Mehr Bio in der Außer-Haus-Versorgung“, „Soziale Nachhaltigkeit im Biosphärengebiet – Der Weg ist das Ziel‘“ und „Ranger im Einsatz“ vorgestellt.

Lobende Worte vom Regierungspräsidenten

Regierungspräsident Klaus Tappeser verabschiedete im Namen aller Vereinsmitglieder den Vereinsvorsitzenden Thomas Reumann und dankte ihm für sein großes Engagement an der Spitze des Vereins. „Wir hatten mit Thomas Reumann einen kreativen, vorausschauenden und sehr engagierten Vorsitzenden.“ Thomas Reumann resümierte die zurückliegenden Jahre seit der Gründung des Biosphärengebiets wie folgt: „Ich habe großen Respekt vor den vielen Akteuren, Partnern und den Menschen, die unser Biosphärengebiet Schwäbische Alb mit ihren Ideen, mit ihrer Verbundenheit zu unserer Heimat und mit ihrer Leidenschaft zu dem gemacht haben, was es ist: Zu etwas ganz Besonderem, Einmaligem - einem Schatz!“

Landrat Reumann geht in Ruhestand

Wie mehrfach berichtet gibt Thomas Reumann zum 31. März 2021 sein Amt als Landrat ab, zu seinem Nachfolger wählte der Kreistag von Reutlingen am 1. Februar mit deutlicher Mehrheit den 49-jährigen Ulrich Fiedler zum Nachfolger. Thomas Reumann trat seinen Dienst als Landrat im Landkreis Reutlingen erstmals am 1. April 2005 an, seine Wiederwahl erfolgte am 28. Januar 2013. Seine Amtszeit endet am 31. März 2021. Reumann, Jahrgang 1955, stammt aus Stuttgart und studierte Jura an der Uni Tübingen, bevor er eine Reihe von Ämtern in Schwäbisch Hall, Stuttgart, Tübingen und Reutlingen bekleidete. Seit dem 31. Januar 2005 ist er Landrat im Landkreis Reutlingen, ein Amt, das er in gut drei Wochen abgibt.