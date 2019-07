Eichenprozessionsspinner jetzt auch in Heroldstatt gesichtet

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schmetterling, der während seiner Entwicklung mehrere Raupenstadien durchläuft. Der Schlupf der Raupen erfolgt Ende April bis Anfang Mai. Die Raupen leben gesellig und sammeln sich nestartig in Gespinsten an Zweigen oder unter Ästen. Zum Reifungsfraß wandern die Raupen nachts als Prozession in die Baumkronen, um anschließend wieder in die Gespinste zurückzukehren – daher der Name. In diesen Gespinsten finden die Häutung ins nächste Raupenstadium und die Verpuppung statt. Ab dem dritten Raupenstadium bilden sich hoch allergene Brennhaare, die mit jedem weiteren Stadium mehr werden. Die Raupen sind übersät von mehreren hunderttausend Brennhärchen.