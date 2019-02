„Echtes Schmuckstück“: Neues Sportheim des SC Heroldstatt eingeweiht

Als „echtes Schmuckstück“ hat Bürgermeister Michael Weber das neue Sportheim des SC Heroldstatt bezeichnet, das am Freitag bei einem Festakt eingeweiht wurde. Geladen zu der Feier waren vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sage und schreibe 7012 Arbeitsstunden während einer zweijährigen Bauphase leisteten, was umgerechnet 115 000 Euro an Ersparnis bedeutet, wie der Vorsitzende Werner Knehr freudig vermeldete. Letztendlich würden sich die Kosten für das gelungene und schöne Sportzentrum Heroldstatt auf 810 000 Euro belaufen.

Viel Lob vom Bürgermeister

Viel Lob und Anerkennung bekundete Bürgermeister Weber dem SC Heroldstatt. „Jeder Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder. Und was das Engagement von Vereinsmitgliedern zustande bringt, das ist bei dem Bau des Sportheims sicht- und greifbar geworden“, betonte Weber und sprach von einem „zweckdienlichen wie einladenden Haus“, das dem Sportclub bessere Trainingsmöglichkeiten wie schöne Räume für Zusammenkünfte, Feiern und Veranstaltungen biete.

Gäste beim Festakt des Sportclubs Heroldstatt mit den Pfarrern Karl Enderle und Thomas Knöppler sowie Bürgermeister Michael Weber (vorne von links). (Foto: Steidle)

„Das Vereinsheim ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, für aktive und nicht mehr so aktive Sportbegeisterte. Das Sportheim ist ein attraktiver Treffpunkt, ein Aushängeschild, das ins Auge fällt und für den Sportclub wirbt“, sagte Weber lobend und zeigte sich beeindruckt von den mehr als 7000 erbrachten Arbeitsstunden seitens engagierter Vereinsmitglieder. Der SCH könne stolz auf seine Helfer sein, die fleißig anpackten, bis der Bau vollendet war. Gerne beteilige sich die Gemeinde entsprechend ihrer Förderrichtlinien mit zehn Prozent an den Baukosten.

Aufbruch und Blick nach vorne

Ein neues Haus steht für eine neue Zukunft, es bietet bessere Perspektiven, es kündet von Aufbruch und verspricht neue Erfolge, erklärte Bürgermeister Michael Weber abschließend in der Überzeugung, dass der Sportclub Heroldstatt auf dem richtigen Wege sei und das kommunale Leben weiter mit sportlichen wie geselligen Angeboten bereichere. Nicht mit leeren Händen war der Bürgermeister gekommen: Er übergab Werner Knehr nebst einem Bonsai-Baum einen Gutschein für einen großen Baum, der als Symbol der Stärke und Beständigkeit des SCH gepflanzt werden soll.

Unter dem Festgästen bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend war auch Fußballabteilungsleiter Bernhard Schiele (Dritter von links) zu finden, der sage und schreibe 750 Arbeitsstunden für das neue Sportzentrum des SC Heorldstatt erbracht hat. Die vielen Helfer wurden bei der Feierstunde geehrt (Bericht folgt). (Foto: Steidle)

Auf die lange Baugeschichte und die zweijährige intensive Bauphase blickte Architekt Thomas Ott aus Laichingen zurück. Planungsbeginn sei Mitte 2015 gewesen, als acht verschiedene Varianten und etliche Abstimmungsrunden bezüglich der Funktionalität, Raumgrößen und der Kosten zur Debatte standen. Der frühere Bürgermeister Karl Ogger habe da die entscheidenden Gespräche mit dem WLSB hinsichtlich der Förderung geführt, sagte Thomas Ott anerkennend. Er erläuterte das 320 Quadratmeter große und zweigeschossige Haus, auf dessen Dach eine Solaranlage für die Energie angesichts des hohen Warmwasserbedarfs sorge. LED-Licht sorge für weniger Stromverbrauch. Architekt Ott sprach zusammenfassend von einem „multifunktionalen und maßgeschneiderten Haus, das die künftigen Anforderungen des SCH im sportlichen wie geselligen Bereich erfüllt.“ Dank zollte Ott den Handwerkern und vielen Helfern für „sehr gute handwerkliche Arbeit“. Lob erhielt insbesondere Bauleiter Jörg Anhorn.

Werner Knehr blickt zurück

Die Festversammlung begrüßt hatte der Vereinsvorsitzende Werner Knehr, der kurz auf die Gründung des SC Heroldstatt im Jahr 1991 einging, als sich die Traditionsvereine SV Ennabeuren und SG Sontheim zusammenschlossen. Knehr ließ anhand von Fotos die 23-monatige Baugeschichte des neuen Sportzentrums Revue passieren, der eine lange und intensive Planungsphase mit vielen Gesprächen mit dem WLSB, Sportkreis, Landratsamt und der Gemeindeverwaltung vorausgingen. Knehrs Dank galt allen Mistreitern und Helfern, insbesondere fünf engagierten Schaffern mit vielen Arbeitsstunden: Bernhard Schiele (750 Stunden), Daniel Frank (456), Matthias Rommel (395), Jörg Anhorn (310) und Uwe Hirschle (295).

Von Bürgermeister Michael Weber und der Gemeinde erhielt der Sportclub einen Bonsai-Baum nebst eines Gutscheins für einen großen Baum. (Foto: Steidle)

Humorvoll fielen die Grußworte des stellvertretenden Sportkreispräsidenten Siegfried Hummel aus Rißtissen aus, der für den erkrankten Präsidenten Georg Steinle gekommen war. Hummel ließ wissen, dass er das Sportheim ohne Navigationsgerät gefunden haben, sei er doch früher immer wieder mal als Schiedsrichter zu Spielen des SV Ennabeuren und der SG Sontheim auf die Alb gekommen, wobei er unter seiner Leitung mehr Pleiten als Siege für die Heroldstatter Teams gesehen habe. Das werde sich jetzt mit dem neuen Sportheim ändern, für das die Heroldstatter eine tolle Leistung erbrachten, lobte Hummel und hatte als Ehrengabe einen Scheck über 500 Euro in der Tasche.

Blick nach vorne richten

Mit dem „wunderbaren Sportheim“ gilt es, den Blick in die Zukunft zu richten, betonte Pfarrer Thomas Knöppler, der Parallelen zwischen dem Sporttreiben und Christsein aufzeigte. Um ans Ziel zu gelangen, müsse immer eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt werden, und die könne bisweilen steinig, kurvig, hart und lang ausfallen, erläuterte Knöppler: Bei den Sportlern sei das Ziel der Erfolg, bei den Christen Gott zu finden und zu erkennen.

Freundliche Bedienungen bei der Einweihungsfeier des SC Heroldstatt bereit für ihren Einsatz. (Foto: Steidle)

Wie bei der Kirche gehe es auch in den Sportvereinen um Kameradschaft, Gemeinschaft und Begegnung, führte Knöppler aus, ehe Pfarrer Karl Enderle ein Segensgebet sprach und meinte, dass „alles Wirkliche im Leben Bewegung und Begegnung ist.“ Die Gegenwart Gottes solle man in dem neuen Sportheim finden, wünschte sich der katholische Seelsorger.

Musik und Tag der offenen Tür

Einen schönen musikalischen Akzent bei der Einweihungsfeier setzte ein eigens gebildeter Projektchor mit Reiner Hascher (Gitarre), Manfred „Hasi“ Fischer (Percussion) und Kristina Mack (Gesang), die mehrere Lieder gekonnt vortrugen und einige Wünsche nach Zugaben erfüllten. Im Anschluss an die Feier waren die Gäste zu einem Umtrunk und Gesprächen an Stehtischen eingeladen. Ferner konnten sich die Besucher durch das neue Sportzentrum führen und sich von dem schönen Bau beeindrucken lassen.

Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag bei einem Weißwurstfrühstück sowie bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag konnte die Bevölkerung das neue Gebäude in Augenschein nehmen. Führungen durch das Haus waren möglich. Viele Besucher aus Heroldstatt und der Region fanden sich ein und zollten dem Sportclub ein dickes Lob für einen schönen Bau. Auf den beiden Terrassen genossen die Gäste die Sonne und den blauen Himmel.