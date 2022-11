Durch sie gelingt Direktvermarktung rund um die Uhr

Die erste Stüwer-Hausmesse am neuen Firmensitz in der Zeppelinstraße 7 in Heroldstatt findet am kommenden Wochenende statt. Von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November, jeweils 10 bis 17 Uhr, präsentiert Stüwer sein vielfältiges Automatenangebot. Direktvermarkter, Gastronomie- und Catering-Betreiber sowie andere Interessierte können sich in den neuen Räumen umsehen und beraten lassen. Fürs Essen und Trinken aus der Region ist gesorgt.