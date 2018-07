Durch Schlamm und Reifen und über Stock und Stein

Ins Schlammloch hüpfen, Steine schleppen, eine Holzwand überwinden, durch kaltes Wasser tauchen, sich durch Reifen quälen, Gitterboxen überwinden, Stromschläge in Kauf nehmen und noch vieles mehr: Das gehörte am Samstagnachmittag zum X-treme Battle des SC Heroldstatt. 495 Starter stellten sich diesen Strapazen und begaben sich auf die 16,7 Kilometer lange Strecke, bei der zudem 900 Höhenmeter zu packen waren. 485 Läufer erreichten das Ziel, viele von ihnen erschöpft und am Ende ihrer Kräfte, viele mit Krämpfen und Schürfwunden, aber alle glücklich und stolz. Sie haben den Battle bezwungen, sie haben eine super Leistung an den Tag gelegt. Beim Start und Zieleinlauf des riesigen Geländelaufs sowie bei der Siegerehrung galt ihnen der kräftige Applaus vieler Zuschauer.

„Meine Hochachtung gehört allen Läufern, die sich der Herausforderung gestellt haben. Sie sind alle Sieger“, betonte Florian Beinlich, der die fünfte Auflage des X-treme Battle wieder federführend organisiert hatte und sich auch selbst auf die Rennstrecke durch landschaftlich schöne Gefilde ums Tiefental begab. Nicht die Zeit und die Platzierung, sondern das Ziel und das Mitmachen, das sei das Entscheidende bei dem Battle, betonte Beinlich und machte deutlich, dass es sich bei dem großen Spektakel des SCH um einen Geländelauf für Hobbysportler handle und dies auch so bleiben soll. Sein besonderer Dank galt den vielen Helfern, durch deren Mitschaffen erst die Veranstaltung umsetzbar gewesen sei. „Jeder Helfer trägt wie ein Mosaiksteinchen dazu bei, dass am Ende ein Gesamtbild, sprich der Battle“, möglich wird“, meinte er.

Weit mehr als 100 Helfer waren am Samstag in Sachen X-treme Battle im Einsatz, sei es bei der Startnummernausgabe, als Streckenposten, als Helfer an den Hindernissen oder an den Verpflegungsständen. Sehr viele Zuschauer verfolgten das sportliche Spektakel, bei dem viele Läufer an die Grenzen des Machbaren gehen mussten. Vor allem an den Hindernissen war das Publikum zu finden, und da vor allem am großen Schlammloch im Auffüllplatz, wo die Rennläufer, Steine schleppend, sich in den Schlamm stürzten – sehr zum Vergnügen mancher Zuschauer. Völlig mit Dreck beschmiert tauchten die Sportler dann wieder auf, um über Stock und Stein hinweg zum nächsten Hindernis zu gelangen.

Sonnenschein zum Start

600 Läufer hatten sich schon im März für den fünften X-treme Battle gemeldet, mehr wollte das Organisationsteam auch nicht zulassen. Am Ende dürfte Starter Hans Fülle 495 auf die Strecke schicken, die sich alle tapfer den Hindernissen stellten – wie auch den heißen Temperaturen. Denn just mit dem Start tat die Sonne noch ein Übrigens, um die Strapazen zu steigern. Zahlreiche Teams in bunten T-Shirts und zum Teil originell gekleidet legten los, wobei erneut die Mannschaft Roma KG aus Burgau mit 35 Startern das größte Teilnehmerfeld stellte.

Erfinderisch waren zum Teil die Teams, was ihre Namen angeht. Damit wollten sie ausdrücken, dass der Spaßfaktor trotz mancher Tortur ganz oben ansteht. Die Gruppen nannten sich etwa „Keine Gnade für die Wade“, „Hör auf zu jammern“, „Gutaussehend“, „auch namenlos grandios“, „Flotte Ottos“, „Best of the Rest“, „Masters of Team Spirit“, „Quick and Dirty“ oder „The Rolling Shoes“. So halb als Clowns mischten sich Tom Weible und Wolfgang Oberpriel ins Geschehen. Gut drauf am Start und auf der Strecke war auch das Team „Lillifee“, eine Gruppe der Forensischen Psychiatrie aus Zwiefalten, die meinten: „Der Lauf wird knallhart durchgezogen“. Als Duo mit bunter Mütze tauchten Marion Heuberger und ihre Nichte Vanessa Weishaupt als „Chicken Runners“ aus Oberdischen auf, die sich als Sieger fühlen dürfen, auch wenn sie die Schlussplätze einnahmen.

Darko Tesic gewinnt erneut

André Laubhan vom Team Roma KG, ein Triathlon-Sportler und Ironman-Kämpfer aus Burgau, wollte diesmal unbedingt Dauersieger Darko Tesic schlagen und eine ausgesetzte Prämie einsacken. Mit dem Rennrad war Laubhan zum Aufwärmen 77 Kilometer angeradelt, doch am Ende hatte er keine Chance. Zuversichtlich hatte er sich vor dem Lauf noch geäußert: „Heute greife ich an, heute gebe ich alles.“ Konkurrent Darko Tesic (1:18:01) aus Laichingen war zehn Minuten schneller und setzte ein Ausrufezeichen. André Laubhan wurde am Ende Dritter (1:28:19), vor ihm platzierte sich noch Matthias Reichart vom Team Capetown (1:25:16). Bestzeit bei den Frauen lief wie im Vorjahr Julia Laub aus Geislingen (1:35:15).

Originell und spektakulär waren die 21 Hindernisse, die zu meistern waren: Da galt es, geschickt über riesige Strohballen, Autowracks und Holzwände zu kommen, durch riesige Schlammlöcher zu waten und zu tauchen, sich entlang einer Leiter zu hangeln, unter einen Elektrozaun durch zu kriechen, ins kalte Wasser zu springen, über Gitterkisten zu steigen, Steine zu schleppen und durch aufgehängte Reifen sich zu kämpfen. Viel Dreck und Matsch, aber auch Kälte waren zu überwinden, und das bei viel Sonnenschein.

Der X-treme Battle 2018 stellte wieder eine große sportliche Herausforderung mit anspruchsvoller Strecke dar, er war aber eine Riesengaudi für alle Beteiligten, trotz der Strapazen „Gemeinsam laufen, kämpfen und feiern, das war einmal mehr das Ziel unseres X-treme Battles. Er lebte von der Leidenschaft und Begeisterung der Läufer. Der Lauf ist ein Miteinander“, erklärt Organisator Beinlich. Er hofft sehr, dass die Wunden mancher Starter nicht allzu groß sind. Klar sei, dass man bei einem derartigen Lauf Schmerzen und manche Blessuren in Kauf nehmen muss, wie auch bei vielen anderen Sportarten. „Hut ab vor allen Startern“, betont er nochmals und denkt schon an die sechste Auflage.