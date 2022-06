Dschungelbuch trifft Casablanca in Münsingen

Das Kino Münsingen hat zum Ende der Pfingstferien ein besonderes Kino-Programm geplant. Es werden drei der erfolgreichsten Filme, beziehungsweise Serien der Welt gezeigt, heißt es in einer Vorschau.

Los geht es am Samstag, 18. Juni, um 16 Uhr mit Disneys „Dschungelbuch“ – der erfolgreichste Film Deutschlands aller Zeiten. Der Film ist von 1967, dauert 75 Min und ist mit FSK 0 freigegeben. Der Eintritt kostet acht Euro, für Kinder fünf Euro. Der maximale Betrag für kinderreiche Familien ist der einer vierköpfigen Familie. Anschließend wird es ab 19 Uhr romantisch mit „Casablanca“ – dem besten Liebesfilm aller Zeiten, heißt es in der Vorschau der Kinobetreiber weiter. Der Film ist von 1942, 102 Minuten, FSK 6.

Am Montag, 20. Juni, gibt es ab 19 Uhr dann die erfolgreichste Western-Serie aller Zeiten „Bonanza“ zu sehen. Weil die Serie so erfolgreich war, kamen insgesamt 430 Folgen davon zusammen. Im Tonfilm-Theater werden nun einige Teile in einer Serie gezeigt.

Um Anmeldung für die Vorstelllungen wird gebeten, Telefon 0163/4973785.