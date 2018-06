Doppelschlag bedeutet die Tabellenspitze

Für die Tischtennisherren des SC Heroldstatt hat es am Wochenende einen Doppelspieltag gegeben. Bei der ersten Partie war das Team beim TV Merklingen zu Gast, ein Gegner, der sich in den letzten drei Spielen jeweils ein Remis erspielen konnte, aber noch auf seinen ersten Sieg wartet. Hier wollten sich die Gäste aus Heroldstatt natürlich keine Blöße geben, sie gingen hochkonzentriert in die Partie. Deutlich war dann doch der Ausgang der Partie. Mit 9:1 besiegte der SC Heroldstatt den TV Merklingen und feierte damit bereits den siebten Sieg im siebten Spiel.

Eine größere Herausforderung erwartete die Tischtennisherren des SC Heroldstatt zuhause in der Berghalle. Mit dem VfB Ulm war ein Team zu Gast, den man zum engsten Favoritenkreis auf die Meisterschaft in der Kreisklasse B zählen muss. Dies unterstrichen die Gäste aus Ulm mit ihrer bisherigen nahezu tadellosen Bilanz von sieben Siegen aus acht Spielen.

Bewusst um die eigene Stärke gingen die Heroldstatter dennoch selbstbewusst in die Doppelbegegnungen. Hier konnten Marcel Morlok und Christopher Brauchle sowie Elias Brauchle und Patrick Wirth sich in ihre Partien behaupten. Im Anschluss gelang es Marcel Morlok, den Vorsprung durch einen Sieg im ersten Einzel weiter auszubauen. Ulms Top-Spieler Oliver Dubbers konterte im nachfolgenden Einzel und verkürzte auf 3:2. Mit einem Sieg von Jürgen Gößer stellte Heroldstatt wieder ihren Zwei-Punkte-Vorsprung her.

Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Mit drei Einzelsiegen in Folge schockten die Ulmer die Hausherren und diese sahen sich plötzlich einem 4:5-Rückstand gegenüber stehen. Das Duell zwischen den beiden Topspielern, dem Heroldstatter Marcel Morlok und dem Ulmer Oliver Dubbers, läutete eine Kehrtwende ein. Hier gelang es dem Heroldstatter in einer knappen Partie zu punkten und die Begegnung wieder auszugleichen.

Beflügelt davon gelang es auch den SCH-Spielern Elias Brauchle, Jürgen Gößer, Jonas Zeifang und Christopher Brauchle ihr zweites Einzel siegreich zu gestalten. Mit diesem eindrucksvollen 9:5-Sieg setzt sich der Aufsteiger aus Heroldstatt an die Tabellenspitze und kann gelassen der letzten Hinrundenpartie am Wochenende entgegensehen.

Nicht ganz so erfreulich dagegen war der Ausgang der beiden U18-Partien. In der Kreisklasse unterlag der SC Heroldstatt Jugend U18-II dem TSV Berghülen mit 2:6 und die U18-I unterlag in der Kreisliga dem SC Berg mit 3:6.