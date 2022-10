Dirty Dancing, Bonanza, Elvis-Presley-Film mit Show im Münsinger Tonfilm-Theater

Die Verantwortlichen des Tonfilm-Theaters Münsingen machen in einer Mitteilung auf ihre drei nächsten Veranstaltungen aufmerksam.

Am Freitag, 14. Oktober, wird ab 19 Uhr der Kultfilm „Dirty Dancing“ aus den 1980er-Jahren gezeigt. Der Film stammt von 1987 und läuft über 96 Minuten. Nach der Vorführung wird laut Vorschau auf der Tanzfläche Gelegenheit geboten, um seine Hüften richtig in Bewegung zu bringen.

Zwei weitere Folgen der bekanntesten Westernserie Bonanza werden im Tonfilm-Theater am Montag, 17. Oktober, ab 19 Uhr, laufen. Hier gibt es ein Wiedersehen mit Ben Cartwright, Hoss, Adam oder Little Joe, wie die vier Hauptfiguren in dem Filmstreifen heißen.

Einen Abend mit der Rock’n’ Roll-Legende Elvis Presley gibt es am Freitag, 21. Oktober. Gezeigt wird ab 19.30 Uhr der zum Teil in Deutschland gedrehte Film „Café Europa“. Er dauert 105 Minuten und stammt von 1960. Nach dem Film bietet uns der „Elvis never die Fan Club“ aus Göppingen noch eine Liveshow zum Star und dem Film. Auf der hauseigenen Tanzfläche ist viel Platz geboten, um mit Musik vom King of Rock’n’Roll abzutanzen. abzurocken.