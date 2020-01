Dieser Kunstmaler verwandelt Töne in Bilder

Musik hat eine große Bedeutung im Leben von Claus Schrag: „Alle wichtigen Stationen des Lebens werden von Musik begleitet, von der Geburt bis zum Tod“, sagt der Kunstmaler aus Heroldstatt. Auch auf seine Bilder hat die Musik einen großen Einfluss. Malen und Musik gehören für ihn zusammen.

Auch deshalb, weil die Musik Gefühle ausdrückt, ebenso wie das Malen. Auf der Fassade seines Hauses hat er diese Verbindung explizit dargestellt: Tanzende Figuren bilden einen großen Kreis, verbunden über ein rotes Band aus Noten. Auch seine aktuellen Werke betonen die Verbindung zwischen den beiden Kunstformen.

Erspielt selbst kein Instrument

Claus Schrag spielt zu seinem Bedauern selbst kein Instrument, hat aber elektronische Musik am PC komponiert. Außerdem besitzt er mehr als 1000 CDs, mindestens 1000 LPs und hunderte Musik-Kassetten. Er hört Rock, Blues, Jazz und viele andere Musikrichtungen, darunter Bands wie Depeche Mode, Schiller, Marillion oder Yello. So verschieden wie die Musik sind auch seine Werke. Mehr als 1000 sind es inzwischen, neben Bildern auch Unikat-Postkarten und Comics. Wie viele Kunstwerke er genau produziert hat, weiß er gar nicht.

Mich reizt es einfach, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Ich esse gerne Honigbrot, aber jeden Tag wär‘s langweilig. So ist es auch mit meiner Kunst. Claus Schrag

Die Gemälde brauchen viel Platz. Er hat einen extra Lagerraum dafür in seinem Haus. Dort stehen Bilder in vielen verschiedenen Formaten, in allen Farben und Formen, mit unterschiedlichen Maltechniken und Motiven. Vielseitigkeit ist ein Kennzeichen von Claus Schrag. Er experimentiert gerne: „Mich reizt es einfach, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Ich esse gerne Honigbrot, aber jeden Tag wär‘s langweilig. So ist es auch mit meiner Kunst.“

Konstanter Einfluss

Konstant ist nur der Einfluss der Musik. Manchmal, wie bei einem aktuellen Werk von Schrag, wird die Musik selbst zum Thema, beispielsweise das Lied über schwarze Engel, das in verschiedenen Versionen veröffentlicht wurde. Ursprünglich stammt es von Caterina Valente, zu der Schrag eigentlich keine besondere Affinität hat.

Aber ihn hat das Motiv so fasziniert, dass er einen „schwarzen Engel“ gemalt hat: Eine dunkelhäutige Frau mit üppiger Lockenpracht und weißen Flügeln – laut Schrag ein Symbol für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß. Ein anderes Bild zeigt weiße Friedenstauben vor blauem Himmel. Aber sie können nirgends landen, denn sie flattern über einer verbrannten Erde – überall Feuer, Rauch und Stacheldraht. Vor dem Hintergrund von Klima-Katastrophen, Kriegen und Flüchtlingsströmen ein brandaktuelles Thema.

Inspiration dafür war ein Lied von Johannes Oerding über Friedenstauben. Zur Musik von Kraftwerk fallen Schrag eher graphisch-abstrakte Schwarz-Weiß-Muster ein – Dreiecke, Quadrate, Streifen und Zickzack-Linien, mit Tusche aufs Papier gesetzt.

Musik erzeugt Gefühle

Musik erzeugt Gefühle, Gefühle erzeugen Bilder im Kopf. So beschreibt Claus Schrag den kreativen Prozess beim Malen. Jedes Bild hat seine eigene Stimmung, seine eigene Geschichte. Oft geht es um persönliche Erfahrungen. In einem Bild verarbeitet er den Tod seiner Mutter, ein anderes schildert einen inneren Kampf zwischen positiven und negativen Gefühlen.

Auch Emotionen wie Angst und Wut hat er auf die Leinwand gebannt, mit schemenhaften Fratzen und verzerrten Gesichtern. Ein Lieblings-Motiv von Schrag sind die Augen, den sie eigenen sich ganz besonders dafür, Gefühle auszudrücken, auf Portraits von Tieren und Menschen zum Beispiel. Aber man kann auch auf abstrakten Werken mit blasenartigen Gebilden plötzlich organisch wirkende Kulleraugen entdecken, wenn man genauer hin schaut – oder auf Gemälden mit ineinander fließenden Farben, wenn man der Phantasie freien Lauf lässt.

Auf manchen Bildern ist das Auge sogar ein isoliert dargestelltes Hauptmotiv. Wem es gehört, muss der Betrachter erst erraten. Mensch oder Tier? Frosch oder Tintenfisch? Ein spannendes Spiel mit überraschenden Lösungen. Es hat viele Facetten – so wie der Künstler selbst.