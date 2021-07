Dieser Heroldstatter Kunstmaler freut sich auf „richtige Ausstellung“

Von Regio TV

Gestern Land unter in Stuttgart und Region, vergangene Woche ein ähnliches Bild in Kirchheim, Tübingen, Reutlingen oder Biberach und auch am Dienstag türmten sich wieder dunkle Wolken am Himmel.

Irgendwie scheint das mit den Unwettern in diesem Jahr alles eine Spur heftiger zu sein. Ob an diesem “irgendwie” auch was dran oder es doch nur eine Frage der Wahrnehmung ist, haben die Kollegen von RegioTV Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst Stuttgart gefragt.