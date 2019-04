Dieser Bürgermeister liest Kindern vor und schreckt auch vor persönlichen Fragen nicht zurück

Der Lesepass ist eine Leseförderung für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung sind zwölf Stempel im Lesepass – jeweils für ein gelesenes Buch. Wer fleißig gelesen hat, kann am Ende etwas gewinnen. Neben kleinen Überraschungen gibt es auch eine Verlosung mit größeren Preisen, darunter viele Bücher. Besonderheit: Die „Glücksfee“ für 2019 war Bürgermeister Michael Weber, der nach seiner Lesung zum Welttag des Buches die glücklichen Gewinner gezogen hat. Wer nicht dabei sein konnte und wissen möchte, ob er etwas gewonnen hat, kann sich in der Gemeindebücherei melden.