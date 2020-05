Die Vorfahrt in Auingenmissachtet

Zu einem Verkehrsunfall nach einer Vorfahrtsverletzung ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr in Münsingen-Auingen gekommen. Die 60-jährige Lenkerin eines Peugeot befuhr die Albstraße in Fahrtrichtung Münsingen und wollte an der Kreuzung Mörikestraße nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda-Fahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.