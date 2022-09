Die Grundschule Heroldstatt begrüßt die neuen Erstklässler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Heroldstatt - Am Donnerstag, dem 15. September, war es so weit: Für 25 Erstklässler begann an der Grundschule Heroldstatt ihre Schulzeit. Feierlich startete der Tag in der Berghalle. Die Zweitklässler mit ihrer Klassenlehrerin Veronika Maier begrüßten die Erstklässler und ihre Familien mit einem schwungvollen „Herzlich Willkommen“. Schulleiterin Daniela Weigel-Manz hatte Fotos von Löwe, Elefant und anderen Tieren dabei und richtete ermutigende Worte an Kinder und Eltern. Bürgermeister Michael Weber freute sich, dass die Erstklässler in den umgebauten und sanierten Räumen der Grundschule und der Betreuung eine schöne Lernumgebung vorfinden werden. Pfarrer Mack hatte verschiedene Helme dabei und erklärte, dass Gott die Erstklässler beschützt und behütet. Diesen Schutz veranschaulichte Pfarrer Enderle mit einem Regenschirm.

Die Zweitklässler machten den Erstklässlern Mut mit ihren Liedern „Du gehörst zu uns“ und „Du schaffst das“. Danach durften die neuen Schüler mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Schneck zur Schule gehen und ihre erste Schulstunde erleben. Stolz zeigten sie ihre schönen Schultüten und malten mit ihren neuen Schulsachen, ehe sie von ihren Eltern abgeholt wurden.