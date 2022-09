Dick & Doof und Heinz Rühmann gastieren in Münsingen

Im Tonfilm-Theater in Münsingen ist am Montag, 5. September, ab 16 Uhr der Film „Dick & Doof –Die Stierkämpfer“ zu sehen. Und ab 19 Uhr gibt es dann „Es geschah am hellichten Tag“ mit Heinz Rühmann zu sehen. das teilen die Organisatoren in einer Vorschau mit.

„Dick & Doof –Die Stierkämpfer“, die Verwechslungskomödie aus dem Jahre 1945, ist der vorletzte Film des erfolgreichsten Komiker-Duos aller Zeiten. Um einen Kriminalfall zu lösen, reisen die beiden nach Mexiko-Stadt. Stan Laurel und Oliver Hardy kommen so richtig in Fahrt, als man meint sie seien Stierkämpfer. Stan sieht dem berühmten Matador zum Verwechseln ähnlich. Richtig lustig wird es, wenn Stan die Manege betritt. Das Lachen des Publikums wird auf jeden Fall garantiert. Der 58 Minuten lange Spielfilm ist in deutscher Sprache und ab sechs Jahren freigegeben. Über das Leben von Stan Laurel und Oliver Hardy abseits der Leinwand erzählt der Kino-Mann vor dem Film, der auch verrät wer welche Stärken und Schwächen hatte.

Heinz Rühmann wäre in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden. daher zeigt das Tonfilm-Theater am Montag, 5. September, ab 19 Uhr den Rühmann-Film „Es geschah am hellichten Tag“. Der 100-minütige Kriminalfilm, der ein Co-Produktion der Schweiz, Deutschlands und Spaniens ist, spielt die Geschichte eines Serienmörders wider, der es auf kleine Mädchen abgesehen hat, die er mit einer Kasperle-Puppe von zuhause weglockt. Sehr aufwendig versucht der Polizist Heinz Rühmann den Mörder zu finden. Ob es ihm gelingt und wie brenzlig es wird, sehen sie im Tonfilm-Theater auf Großleinwand. Friedrich Dürrenmatt schrieb das Drehbuch und war am Set vor Ort. Der Beststeller wurde fünf mal neu verfilmt, kam aber nie an das Original heran. Mit Heinz Rühmann, Gert Fröbe, Siegfried Lowitz ist er grandios besetzt. Der Streifen wurde 1958 gedreht und ist ab zwölf Jahren freigegeben.