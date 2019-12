„Der Mondscheindrache“ war in der Heroldstatter Berghalle zu sehen

Auf Einladung der Gemeindebücherei Heroldstatt hat die Junge Württembergische Landesbühne Esslingen am Samstag in der Berghalle in Heroldstatt ein Gastspiel gegeben und das Stück „Der Mondscheindrache“ aufgeführt. Rund 150 Kinder und auch einige Eltern waren gekommen, um die spannende und unglaubliche Geschichte von Philipp und dem Mondscheindrachen zu erleben. In die Rolle des Drachen und Ritters schlüpfte Franziska Theiner, in die des Jungen Julian Häuser. In der Geschichte nach Cornelia Funke führte Konstanze Kappenstein Regie, ihre Regieassistentin war Paula Hanke. Aufmerksam und angespannt verfolgten die vielen jungen und auch älteren Zuschauer die Geschichte von Philipp und dem Mondscheindrachen. Der Junge liegt schon lange vor Beginn des Schauspiels im Bett in seinem Zimmer mit allerlei Spielsachen davor, eine große Taschenlampe in der Hand halztend und in einem großen dicken Buch lesend. Dann legen Julian Häuser und Franziska Theiner los: Gleich passiert etwas Unglaubliches, denn ein Drache rutscht aus dem Buch auf den Teppich, nicht größer als ein Marmeladenglas. Und schon hört Philipp das Klappern von Hufen und das Klirren von Eisen. Ein schwarzer Ritter springt auf seinem Pferd aus den Seiten hervor – und los geht die Jagd quer durchs Zimmer. Als Philipp dem Drachen helfen will, schrumpft er und wird selbst zum Gejagten. Nun muss er sich schleunigst etwas einfallen lassen. Die Autorin Cornelia Funke, die mit ihrer „Tintenherz-Trilogie“ internationale Erfolge feierte, erzählt in „Der Mondscheindrache“ eine spannende Geschichte über Einfallsreichtum, Tapferkeit, Mut und Freundschaft. Die Kinder aus Heroldstatt erlebten ein schönes und packendes Theaterspiel als Geschenk der Bücherei zur Vorweihnachtszeit. Lucia Knehr und Britta Pilz von der Gemeindebücherei bedankten sich noch bei dem Ensemble und den Helfern von Tontechnik und Beleuchtung von der Jungen Württembergischen Landesbühne Esslingen für ihr Kommen und für die Präsentation des lehr- und inhaltsreichen Theaterstücks. Ihr Dank galt auch den Kindern und Eltern für ihren Besuch, denen sie dann eine schöne Adventszeit wünschten.