Der Kirchenbezirk steht finanziell gut da

Der Evangelischen Landeskirche geht es finanziell gut. Dadurch erhält auch der Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen, zu dem unter anderem die Kernstadt Laichingen gehört, samt Kirchengemeinden mehr Geld. Die Kirchensteuerzuweisungen sollen nach der mittelfristigen Finanzplanung der Landeskirche im Jahr 2019 um rund vier Prozent erhöht werden. Das war eine erfreuliche Botschaft für die Bezirkssynode, die am Freitagabend im evangelischen Gemeindehaus Münsingen zusammenkam.

Darüber hinaus soll es für die Kirchengemeinden eine weitere Kirchensteuersonderzuweisung zur Bildung von Substanzerhaltungsrücklagen geben. Geld, das diese für zahlreiche Maßnahmen gut gebrauchen können. In der Ausführung befindet sich derzeit unter anderem die Sanierung der Gomadinger Kirche, deren erster Bauabschnitt mit 510 000 Euro zu Buche schlägt. Die Sanierungsarbeiten für das Kirchenschiff in der Münsinger Martinskirche betragen im ersten Bauabschnitt 406 321 Euro, der zweite beläuft sich wohl auf 300 000 Euro. Auch in Hayingen wird die Katharinenkirche für 134 670 Euro saniert.

Noch nicht in der Planung, aber bereits in der Vorbereitung ist die Außenrenovierung und Dachsanierung der Kirche in Buttenhausen mit rund 250 000 Euro und auch in Dapfen soll die Kirche außen renoviert werden, hierfür wird mit Kosten von 275 000 Euro gerechnet.

Vielen Sanierungen und Renovierungen

Viele weitere Kirchengemeinden müssen sanieren und renovieren und auch der Kirchenbezirk will in Jugendarbeit, Notfallseelsorge, in den Evangelischen Verband für Diakonie der Kirchenbezirke im Landkreis Reutlingen, in die Kindergartenarbeit, die Gemeindediakonie, den Religionsunterricht und das Pfarrkonvent investieren. Der Haushaltsplan 2019 schließt mit einer Plansumme in Höhe von 5,115 Millionen Euro, der ordentliche Haushalt weist einen Überschuss in Höhe von 21 300 Euro aus, der der Versorgungsrücklage zugeführt werden soll, da diese noch nicht den nötigen Mindestbestand hat. Ohne die Sonderzuweisung wäre eine Rücklagenentnahme zum Haushaltsausgleich in Höhe von 27 760 Euro nötig geworden.

Dem Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen gehören Stand 31. Dezember 2017 insgesamt 56 727 Gemeindeglieder an, zum Ausgleich des Haushaltsplans wird eine Umlage in Höhe von 28,77 Euro je Gemeindeglied erhoben. Die Bezirksumlage beläuft sich auf 1,632 Millionen Euro. Dekan Michael Karwounopoulos zeigte sich verwundert, dass „der Schatz der Evangelischen Landeskirche immer weiter zu wachsen scheint“.

30 000 Kirchenmitglieder weniger

Und dies trotz einem Rückgang von über 30 000 Kirchenmitgliedern im vergangenen Jahr. „Das alles ist sehr erfreulich und spült uns Geld in unsere Kassen und Schatztruhen. Und doch hat dieses Kirchensteuerhoch seine nicht zu übersehenden Gefahren“, meinte Dekan Karwounopoulos bei der Tagung in Münsingen.

Er wundere sich, wie der Streit um Geld entbrenne, gerade wenn viel da ist und dann gehandelt und gefeilscht und die Frage nach der Verteilgerechtigkeit gestellt werde. Gerade dann sei die Angst vor dem Ausgeben größer und es werde gemahnt, dass das Geld demnächst ausgehen könnte und dass man es für schlechtere Zeiten gut verwahren müsse.

„Ich höre die Botschaften, dass demnächst das Geld zur Neige geht, schon seit meinem Vikariat und das ist viel länger als sieben Jahre her“, meinte der Dekan und verwies auf die Geschichte von Josef und seinen Brüdern und die sieben fetten und sieben mageren Jahren. Er warnte davor, nicht den wahren Schatz der Kirche – die Menschen – aus dem Blick zu verlieren. Die Mitchristen müssten im Mittelpunkt stehen und nicht die Finanzen: „Das, was die Menschen brauchen und nicht das, was die Kirche scheinbar braucht.“

Mehr Verantwortung durch Laien

Wie gut, dass im Kirchenbezirk die diakonische Arbeit diesen Schatz nicht vergessen lasse. Der Diakonieverband sei nahe vor Ort bei den Menschen und spiele niemals Not gegen Not aus. Und es gehe auch um die Arbeit in den Kirchengemeinden: „Ich möchte Sie einladen verstärkt darüber nachzudenken, ob nicht die Zeit gekommen ist, um allen Gemeindegliedern mehr wirkliche Verantwortung für die Gemeinde zu übertragen“, sagte Dekan Karwounopoulos. Es könne nicht sein, dass in Zukunft die Ideen und Strategien für die Gemeinden nur auf den Pfarrämtern entstünden, während Leute aus der Gemeinde als Handlanger mitarbeiten dürften. „Ich wünsche mir eine Kirche mit echter inhaltlicher Beteiligung von Laien, und dass noch mehr Schätze entdeckt werden in unseren Gemeinden, damit das Evangelium mit vielen Stimmen glaubwürdig verkündet wird.“ Denn der größte Schatz der Kirche sei – wie Martin Luther in seiner 62. These schreibt – das „allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes“.