Das tragische Schicksal eines 29-jährigen Schlittschuhläufers, der am Montagnachmittag in den zu gefrorenen Rößlerweiher eingebrochen und Stunden später im Krankenhaus gestorben ist, beschäftigt die Menschen in der Region.

Das zeigen die vielen Anrufe bei der Kriminalpolizei nach dem Zeugenaufruf der Polizei am Mittwoch. Mittlerweile hat sich die gesuchte Zeugin gemeldet und konnte weitere Details zum Vorfall nennen. Im Nachgang berichtet auch die DLRG vom Rettungseinsatz auf dem Eis.