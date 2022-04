Den ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen auf dem Rad und zu Fuß erkunden

Gleich zwei Touren über den ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen bietet die Touristik Information am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April.

Margit Weber lädt am Samstag zum Wandern ins Herzstück des Biosphärengebiets „Schwäbische Alb“ ein. Die Tour führt laut Pressemitteilung durch das wildromantische Brucktal nach Gruorn (Einkehrmöglichkeit). Margit Weber nimmt ihre Gäste mit auf die Spuren der Vergangenheit und erzählt Geschichten über Gruorn, die Natur und das Biosphärengebiet. Die Strecke hat eine Länge von circa 13 Kilometern. Getränke, Rucksackvesper (oder Einkehr in Gruorn) und wetterangepasste Kleidung sollten mit dabei sein. Die Corona-Regeln sind einzuhalten, eine Mund-Nasenbedeckung sollte mitgebracht werden. Start ist um 10 Uhr, Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Fischbachtal zwischen Hengen und Seeburg. Die Anmeldung erfolgt bei Margit Weber unter Telefon 0174 / 249 91 69. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro pro Person.

Einen rund 32 Kilometer langen, bergigen Rundweg gilt es am Sonntag im ehemaligen Truppenübungsplatz zu meistern. Geschichtliche Informationen und vor allem landschaftliche Eindrücke in der großen Pflegezone des Biosphärengebietes gibt es zu entdecken. Start für diese Tour ist um 10 Uhr am Biosphärenzentrum. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Anmeldungen sind bei Ursula Bader-Frommelt unter Telefon 07391 / 30 06 oder per Mail unter uplusu@t-online.de möglich.