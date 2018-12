Deep Purple-Legende Ian Paice schlägt in Heroldstatt auf

Rock-Legende Ian Paice (Foto), Schlagzeuger von Deep Purple („Smoke on the Water“) und das seit Gründung der Band in den 1960ern, kommt nach Heroldstatt. Am Samstag, 9. Februar, spielt Paice ab 20 Uhr zusammen mit der Gruppe Purpendicular in der Berghalle in Heroldstatt. In dem Programm sollen auch reichlich Deep Purple-Klassiker vorkommen.

Für das Konzert in Heroldstatt und weitere Gigs hat sich Ian Paice der Band Purpendicular angeschlossen – eine Deep Purple Tribute-Band. Paice dazu: „Wenn ich mit einer Band auftreten würde, deren Songs ich nicht kenne, müsste ich sie mir alle erst mühsam erarbeiten. Da ist es doch besser, ich spiele mit einer Band, deren Songs ich kenne.“ Und schmunzelnd fügte er hinzu: „Und diese Jungs spielen die Songs verdammt gut!“ Purpendicular, 2007 vom irischen Sänger Robby Thomas Walsh gegründet wurden, sei laut Mitteilung die meistgebuchte Deep Purple-Tribute Band der Welt. Veranstaltet wird das Konzert vom Musikservice Hellgoth.

Karten gibt’s bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen oder auch im Internet unter www.schwäbische.de/tickets. Besitzer der SZ-Abokarte können sparen. Foto: Lupin