Ein starker Sänger und eine Besetzung mit internationalen Spitzenmusikern haben das Deep Purple-Konzert in der Berghalle zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Nicht nur Star-Drummer Ian Paice, Gründungsmitglied der Original-Band, war eine Wucht, sondern die gesamte Tribute- Band: Purpendicular ist eine musikalische Sensation. Sie ist nicht umsonst die meist gebuchte Deep Purple-Tribute-Band der Welt. Ihr stilechter Sound erfüllt alle Erwartungen und hat die Deep Purple-Fans im Publikum voll mitgenommen. Plötzlich war es wieder da, das Lebensgefühl von damals. Freiheit, Abenteuer und Rebellion – und die Gewissheit, dass einem nichts und niemand dieses Gefühl je wieder wegnehmen kann.

Die Präsenz der fünf Profi-Musiker war so außergewöhnlich, dass die Band nicht als Tribute oder Coverband wahrgenommen wurde. Selbst Deep Purple-Fans, die in ihrer Jugend die Original-Band in der Stuttgarter Schleyer-Halle oder im Münchner Olympia-Stadion live erlebt haben, waren hin und weg von den fünf Musikern. Virtuos spielten sie sich in die Herzen des Publikums – mit Titeln wie „Black Night“, „Highway Star“, „Hush“, „Child in Time“ oder „Smoke on the Water“. Die Aktion auf der Bühne war so echt, dass jeder voll spürte: Das ist Deep Purple! Die Legende lebt!

Ian Paice auf dem Thron

Zumindest die Gedanken und das Gefühl dieser Zeit waren wieder sehr lebendig und hautnah erlebbar. In der vergleichsweise kleinen Berghalle war das Publikum nah dran an den Musikern. Die Metallträger der Stahlbühne reichten vom Boden bis zur Decke und hätten von den Ausmaßen her jedem Open Air Ehre gemacht. Auf einem Podest thronte Schlagzeuger Ian Paice. Weiße Haare, Sonnenbrille, freches Grinsen, breite Schultern, kräftige Oberarme. Dynamisch wie eh und je ließ der 70-Jährige seine Stöcke wirbeln und die Teller klingeln - bis heute ein Vorbild vieler Schlagzeuger. Paice hat einen unglaublichen Groove drauf – wie er selbst sagt, beeinflusst vom Swing. Sein Stil prägte Generationen von Rockmusikern.

Kein Wunder, dass in der Berghalle viele bekannte Gesichter zu sehen waren. Das Konzert war ein Treffpunkt für Musiker und Bands aus der ganzen Region. Alle wollten die Deep Purple-Stars von Purpendicular sehen und hören. Sie wurden nicht enttäuscht. E-Gitarrist Frank Pane legte super schnelle Läufe und atemberaubende Solo-Einlagen hin. Breitbeinig stand er auf der Bühne, wie ein Fels in der Brandung. Bassist Simon Radner war nicht nur Rhythmusgeber, sondern auch ein virtuoser Solist. Und Ernesti Ghezzi war ein Orkan an seiner Orgel. Mit orchestraler Urgewalt öffnete er Himmel und Hölle und ließ die Berghalle unter seinen Händen erzittern.

Band ist kaum zu toppen

Kaum zu toppen, doch das absolute Deep-Purple-Erlebnis lieferte Frontman, Sänger und Band-Gründer Robby Thomas Walsh mit seiner einmaligen Stimme. Damit übertrifft er sogar Original-Sänger Ian Gillan, der die Leistungen von früher heute nicht mehr bringen kann, wie viele Fans in der Berghalle meinten. Tatsächlich hat der deutlich jüngere Walsh eine unglaubliche Power, kann richtig laut schreien und dabei auch noch lässig seine lange Lockenmähne fliegen lassen. Trotzdem ist sein Gesang auch gefühlvoll und melodisch – eine große Bandbreite. Vor allem aber trifft Walsh mit seiner Stimme perfekt den Original-Sound von Deep Purple. An alle Fans der Band, die dachten, Purpendicular sei nur eine von vielen Coverbands: Ihr habt was verpasst!

Super in Aktion: Glasfels

Eine positive Überraschung war auch die Vorband: Glasfels aus Heroldstatt mit Veranstalter Wolfgang Hellgoth am Schlagzeug, die sich auf der Profi-Bühne in der Berghalle hervorragend geschlagen und viel Beifall bekommen hat. Hellgoth hat als Veranstalter keine Mühen gescheut und richtig viel Arbeit gehabt mit dem Auftritt von Purpendicular, ebenso die Laichinger Firma JA-TON, die bei der Technik an nichts gespart hat.

Die Ton-Qualität war hervorragend, die Bühne gigantisch, die Light-Show super und die große LED-Wand hinter der Band ein echter Hingucker. Leider war das Konzert in Heroldstatt mit knapp 400 Gästen nicht so gut besucht wie erhofft, obwohl das Konzert von Purpendicular in Burgrieden ausverkauft war. Doch Wolfgang Hellgoth sagt, er bereut nichts: „Diese Band war mir das Risiko wert!“ Die Resonanz im Publikum war ebenfalls sehr positiv: „Der Hammer, dass solche Leute bei uns im Alb-Dorf auftreten“, sagte ein Zuhörer, der damit die Meinung vieler Konzertbesucher auf den Punkt gebracht hat.